قائمة مصر للمحليين - 10 من الممتاز و16 في المحترفين ضمن خيارات وائل رياض الأولى

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 19:29

كتب : رضا السنباطي

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

أعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للمحليين قائمته الأولى استعدادا لخوض تصفيات أمم إفريقيا للمحليين.

وضمت القائمة 10 لاعبين ينشطون في الدوري المصري الممتاز، و16 لاعبا في دوري المحترفين لبدء المعسكر من غدا السبت.

ويتواجد أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي على رأس القائمة ومعه أيضا أحمد عيد ظهير المصري وشريف رضا قائد سموحة، بالإضافة لمحمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

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وانضم من المقاولون العرب 4 لاعبين وهو نفس العدد من وادي دجلة، بالإضافة لـ 2 من وي و2 من أبو قير للأسمدة ولاعب من كل من القناة وبروكسي وكهرباء الإسماعيلية ومنتخب السويس.

في المقابل اختار وائل رياض 2 من المصري ومثلهما من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا ولاعب من كل من إنبي وسموحة وغزل المحلة ومودرن سبورت.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمحليين:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون العرب) - حسين زكري (وي) - محمد أبو النجا (وادي دجلة) - أحمد طارق سليمان (بروكسي)

الدفاع: أيمن أشرف (البنك الأهلي) - محمود إبراهيم "ميشو" (القناة) - عبد الرحمن صميدة (غزل المحلة) - مهاب سامي (إنبي) - أحمد عيد (المصري) - لؤي وائل (المقاولون العرب) - سيد عبد الله (البنك الأهلي) - شريف رضا (سموحة) - أحمد خالد (منتخب السويس)

الوسط: محمد صادق (سيراميكا كليوباترا) - أحمد خالد "كباكا" (مودرن سبورت) - رامز ميلاد (أبو قير للأسمدة) - محمد عنتر (المقاولون العرب) - محمود دياسطي (وادي دجلة) - يوسف الجوهري (المصري) - مصطفى جمال (المقاولون العرب) - محمود طلعت (وادي دجلة) - محمد بهاء (وي) - محمد مجدي (أبو قير للأسمدة)

الهجوم: مروان عثمان (سيراميكا كليوباترا) - محمد السيد "شيكا" (كهرباء الاسماعيلية) - علي حسين (وادي دجلة)

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرا فنيا لمنتخب المحليين يوم 19 فبراير.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل منافسات الجولة 24 لدوري المحترفين بسبب ارتباطات منتخب المحليين.

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