انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) الحرس والبنك (3)-(2) الاتحاد.. إثارة

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بتروجت ضد حرس الحدود، والبنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 15 من الدوري المصري.

بتروجت × حرس الحدود

انتهت

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ق 90+1: جوووول عمرو جمال يخطف التعادل برأسية رائعة

ق 87: جووول قااااتل.. أحمد فاروق يخطف هدفا قاتلا لبتروجت مستفيدا من خطأ دفاعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول حازم العسكري يحول عرضية بلمسة إلى الشباك مدركا التعادل للحرس

ق 9: جووول أووول بتروجت يتقدم برأسية هادي رياض

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري

انتهت

ق 59: ياو أنور يسجل الثالث بعد عرضية مدبولي

ق 51: جووول عرضية متقنة من الجهة اليسرى ورأسية عبد الغني محمد تعلن التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: خروج عمرو جمعة ومشاركة شكري نجيب

ق 33: جووول عمرو جمعة يقلص الفارق للاتحاد برأسية رائعة

ق 5: محمد إبراهيم يحول عرضية ياو أنور في الشباك مضيفا الثاني

ق 3: أسامة فيصل يتقدم بالهدف الأول بتسديدة قوية بعد عرضية ياو أنور

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

الاتحاد السكندري البنك الأهلي حرس الحدود بتروجت
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