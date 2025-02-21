انتهت الدوري المصري - بتروجت (2)-(2) الحرس والبنك (3)-(2) الاتحاد.. إثارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بتروجت ضد حرس الحدود، والبنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 15 من الدوري المصري.

بتروجت × حرس الحدود

انتهت

ق 90+1: جوووول عمرو جمال يخطف التعادل برأسية رائعة

ق 87: جووول قااااتل.. أحمد فاروق يخطف هدفا قاتلا لبتروجت مستفيدا من خطأ دفاعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول حازم العسكري يحول عرضية بلمسة إلى الشباك مدركا التعادل للحرس

ق 9: جووول أووول بتروجت يتقدم برأسية هادي رياض

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري

انتهت

ق 59: ياو أنور يسجل الثالث بعد عرضية مدبولي

ق 51: جووول عرضية متقنة من الجهة اليسرى ورأسية عبد الغني محمد تعلن التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: خروج عمرو جمعة ومشاركة شكري نجيب

ق 33: جووول عمرو جمعة يقلص الفارق للاتحاد برأسية رائعة

ق 5: محمد إبراهيم يحول عرضية ياو أنور في الشباك مضيفا الثاني

ق 3: أسامة فيصل يتقدم بالهدف الأول بتسديدة قوية بعد عرضية ياو أنور

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.