التشكيل - بامبا يقود هجوم بتروجت.. وثلاثي في وسط حرس الحدود

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

الزمالك ضد بتروجت

أعلن سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه حرس الحدود.

ويلتقي بتروجت خصمه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ودفع سيد عيد بمهاجم وحيد وهو إسماعيل بامبا وخلفه ثلاثي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة – حامد حمدان

أمامهما: جابرييل تشوكويدي – رشاد المتولي – أدهم حامد

خط الهجوم: إسماعيل بامبا

بينما أعلن محمد يوسف المدير الفني لـ حرس الحدود تشكيل الأساسي.

ويلعب يوسف بثلاثي في خط الهجوم وهم تريسور موفوسي وحازم العسكري وفرانك إيتوجا.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: محمد سامي – محمد الدغيمي – عبد الرحمن جودة – إبراهيم عبد الحكيم

خط الوسط: محمد مجلي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا

خط الهجوم: تريسور موفوسي – حازم العسكري – فرانك إيتوجا

ويحتل بتروجت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

ويأتي حرس الحدود في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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