التشكيل - أسامة فيصل جناح البنك الأهلي.. وفادي فريد يقود هجوم الاتحاد

يقود أسامة فيصل وياو أنور هجوم البنك الأهلي في مواجهة الاتحاد الذي يعتمد على فادي فريد في الخط الأمامي.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب – داو سيريل – محمود الجزار – هشام صلاح

الوسط: سيرج أكا – سعيدو سيمبوري - محمد إبراهيم

الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور – أحمد مدبولي

فيما جاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن - محمود شبانة – محمود علاء – محمد المغربي

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: هشام عادل - فادي فريد – عمرو جمعة

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة.