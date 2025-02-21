أوقف خسائره.. فاركو يتعادل مع مودرن سبورت دون أهداف

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

تعادل فاركو مع منافسه مودرن سبورت دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوقف فاركو الهزيمتين المتتاليتين من مودرن سبورت خلال تاريخ مواجهاته معه.

وخسر فاركو من مودرن سبورت في الجولة الأولى من موسم 2023-2024 بهدفين دون رد.

أخبار متعلقة:
الرابع على التوالي.. هدف إبراهيم عادل ينصر بيراميدز على مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي في مواجهة مودرن سبورت التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

وكرر مودرن سبورت فوزه بالنتيجة ذاتها في الجولة 18 من الموسم نفسه.

وتاريخيا، فاز فاركو مرة واحدة على مودرن سبورت بهدف في موسم 2021-2022.

وكذلك أوقف فاركو الهزيمتين المتتاليتين في الدوري بالتعادل، إذ خسر من الزمالك وحرس الجدود في الجولتين الماضيتين.

وعلى الجانب الآخر حصل عبد الحق بن شيخة المدرب الجزائري لمودرن سبورت على النقطة الأولى، إذ هزم من بيراميدز بهدف في أول ظهور له.

وبهذه النتيجة وصل فاركو للنقطة 19 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.

زارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة التاسعة ويتذيل الترتيب.

أحداث المباراة

ضغط مودرن سبورت في بداية المباراة على فاركو وحاول صنع الفرص.

وصنع مودرن سبورت الفرصة الأولى في الدقيقة 13 إذ سدد أحمد يوسف كرة قوية لكن مرت بجوار القائم.

وطالب لاعبو فاركو في الدقيقة 19 الحصول على ركلة جزاء، لكن قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى الفيديو.

وفي الدقيقة 33 نفذ محمد فخري لاعب فاركو ركلة ركنية سددها عمرو ناصر رأسية لكن مرت أعلى العارضة.

واستحوذ مودرن سبورت على الكرة بنسبة 56% لكن دون إحداث خطورة كبيرة على مرمى فاركو.

وحصل كل فريق على نقطة من مباراة لم تشهد الكثير من الفرص.

مودرن سبورت فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(1) الحرس والبنك (2)-(2) الاتحاد.. جووول التعااادل التشكيل - بامبا يقود هجوم بتروجت.. وثلاثي في وسط حرس الحدود التشكيل - أسامة فيصل جناح البنك الأهلي.. وفادي فريد يقود هجوم الاتحاد طرد و3 ركلات جزاء.. إنبي يستعيد الانتصارات في الدوري على حساب سموحة الرياضية: أحد يطلب من فيفا إعادة قيد ميشالاك بعد فسخ عقده مع الزمالك انتهت الدوري - إنبي (1)-(0) سموحة.. فاركو (0)-(0) مودرن سبورت التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. والهاني سليمان حارس سموحة التشكيل: شريف يقود هجوم فاركو.. وحسام حسن وجنش أساسيان مع مودرن
أخر الأخبار
مؤتمر ماريسكا: هدفنا التأهل لأبطال أوروبا.. وتشيلسي لا يقاتل للبقاء في الدوري 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بوستيكوجلو: هذا الموعد المحتمل لعودة رباعي الفريق.. ونعاني من عدم ثبات المستوى 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الهلال ينتصر على أنزيدان في الدوري الموريتاني ويقترب من الصدارة 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة مصر للمحليين - 10 من الممتاز و16 في المحترفين ضمن خيارات وائل رياض الأولى 52 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(1) الحرس والبنك (2)-(2) الاتحاد.. جووول التعااادل ساعة | الدوري المصري
مدرب إبسويتش: سام مرسي تعافى من الإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - بامبا يقود هجوم بتروجت.. وثلاثي في وسط حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أسامة فيصل جناح البنك الأهلي.. وفادي فريد يقود هجوم الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز