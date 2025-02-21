أوقف خسائره.. فاركو يتعادل مع مودرن سبورت دون أهداف

تعادل فاركو مع منافسه مودرن سبورت دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوقف فاركو الهزيمتين المتتاليتين من مودرن سبورت خلال تاريخ مواجهاته معه.

وخسر فاركو من مودرن سبورت في الجولة الأولى من موسم 2023-2024 بهدفين دون رد.

وكرر مودرن سبورت فوزه بالنتيجة ذاتها في الجولة 18 من الموسم نفسه.

وتاريخيا، فاز فاركو مرة واحدة على مودرن سبورت بهدف في موسم 2021-2022.

وكذلك أوقف فاركو الهزيمتين المتتاليتين في الدوري بالتعادل، إذ خسر من الزمالك وحرس الجدود في الجولتين الماضيتين.

وعلى الجانب الآخر حصل عبد الحق بن شيخة المدرب الجزائري لمودرن سبورت على النقطة الأولى، إذ هزم من بيراميدز بهدف في أول ظهور له.

وبهذه النتيجة وصل فاركو للنقطة 19 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.

زارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة التاسعة ويتذيل الترتيب.

أحداث المباراة

ضغط مودرن سبورت في بداية المباراة على فاركو وحاول صنع الفرص.

وصنع مودرن سبورت الفرصة الأولى في الدقيقة 13 إذ سدد أحمد يوسف كرة قوية لكن مرت بجوار القائم.

وطالب لاعبو فاركو في الدقيقة 19 الحصول على ركلة جزاء، لكن قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى الفيديو.

وفي الدقيقة 33 نفذ محمد فخري لاعب فاركو ركلة ركنية سددها عمرو ناصر رأسية لكن مرت أعلى العارضة.

واستحوذ مودرن سبورت على الكرة بنسبة 56% لكن دون إحداث خطورة كبيرة على مرمى فاركو.

وحصل كل فريق على نقطة من مباراة لم تشهد الكثير من الفرص.