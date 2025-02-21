طرد و3 ركلات جزاء.. إنبي يستعيد الانتصارات في الدوري على حساب سموحة

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتصر إنبي على سموحة بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري المصري في مباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أحمد العجوز.

ولأول مرة يحقق إنبي الفوز بعد 11 مباراة لم يذق فيها طعم الانتصار منذ الجولة الرابعة عندما تفوق على الإسماعيلي 1-0.

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فيما تكبد سموحة الهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في آخر 4 مواجهات.

الفوز ارتقى بإنبي مركزين وأصبح في المركز الـ 15 برصيد 12 نقطة.

فيما ظل سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

وصف المباراة

أكمل إنبي اللقاء منقوصا من لاعبه محمد ناصر منذ الدقيقة 12 بعد تعرضه للطرد ببطاقة حمراء مباشرة.

وتحصل سموحة على ركلة جزاء نفذها عبد الكبير الوادي في الدقيقة 24 وأهدرها مضيعا فرصة التقدم للضيوف.

في الشوط الثاني شارك محمد سالم ومحمد سعيد لتنشيط هجوم الفريق السكندري.

وتحصل إنبي على ركلة جزاء نفذها أحمد العجوز في أقصى الزاوية اليسرى متقدما لإنبي في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 88 تحصل إنبي على ركلة جزاء جديدة بعد عودة الحكم لمراجعة تقنية الفيديو.

وانبرى العجوز للركلة في الدقيقة 90 وسددها أعلى العارضة مهدرا فرصة مضاعفة النتيجة وتأكيد الفوز، لكن هدفه الأول كان كافيا لمنح محمد إسماعيل المدير الفني لإنبي الانتصار الأول في الدوري.

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