دوري المحترفين - المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة يرفضان تقليص الفارق مع دجلة

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 17:43

كتب : رضا السنباطي

فريق المقاولون العرب

انتهت مباريات الجولة 23 من دوري المحترفين، إذ واصل وادي دجلة تصدر الترتيب رغم تعادله، وهو ما لم يستغله المقاولون العرب.

وكان دجلة قد تعادل مع السكة الحديد مودرن أمس الخميس بنتيجة 1-1.

وظل دجلة متصدرا برصيد 47 نقطة، ولم يقلص المقاولون العرب الفارق بعدما تعادل أيضا مع وي بنفس النتيجة.

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وظل ذئاب الجبل في المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة، وظل وي رابعا برصيد 40 نقطة.

وتوقف رصيد أبو قير للأسمدة عند 40 نقطة في المركز الثالث بسبب الخسارة 1-0 من طنطا.

وفرض التعادل السلبي نفسه في مباراتي القناة ضد أسوان، وبترول أسيوط ضد بلدية المحلة.

وكذلك تعادل سبورتنج بنتيجة 1-1 مع منتخب السويس، وبنفس النتيجة انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية مع راية.

وحقق ديروط أكبر فوز في الجولة بالتفوق على الداخلية بنتيجة 4-1، وحقق بروكسي فوزا خارج أرضه على لافيينا بنتيجة 3-1.

وأخيرا انتصر الترسانة على المنصورة بنتيجة 2-1.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل منافسات الجولة 24 لدوري المحترفين بسبب ارتباطات منتخب المحليين.

وستقام منافسات الجولة 24 يوم 11 مارس بدلا من يوم 26 فبراير الجاري حيث سينضم أكثر من عنصر من الدرجة الثانية لمنتخب المحليين.

وسيجري منتخب المحليين معسكرا تحضيرا بقيادة وائل رياض مدرب الفريق استعدادا لمواجهة منتخب جنوب افريقيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

دوري المحترفين المقاولون العرب وادي دجلة أبو قير للأسمدة
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