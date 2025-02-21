بهدف حبيبة عصام.. منتخب مصر يحقق الفوز خارج القواعد على رواندا في تصفيات إفريقيا

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 17:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

انتصر منتخب مصر للسيدات على نظيره رواندا بنتيجة 1-0 في ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتعد تلك أول مباراة رسمية لمنتخب مصر للسيدات تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني الجديد.

وسجلت حبيبة عصام هدف الفوز الوحيد في اللقاء.

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وتقام مباراة الإياب على استاد هيئة قناة السويس يوم 25 من الشهر الجاري في تمام السادسة مساء.

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الاستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.

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