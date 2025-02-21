كرة سلة - مصر تحقق الفوز أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات بطولة الأمم

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة

فاز منتخب مصر لرجال كرة السلة على حساب إفريقيا الوسطى بنتيجة 75-71 في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف صيد منتخب إفريقيا الوسطى عند نقطتين.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

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وكان الدور الأول قد أقيم في مصر العام الماضي.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في أنجولا أغسطس المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية أمام مدغشقر غدا السبت الساعة 3 عصرًا.

ويختتم المنتخب مبارياته بمواجهة كوت ديفوار الساعة السادسة مساء الأحد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

إيهاب أمين – أحمد عادل – ميدو طه – يوسف شحاتة – مهاب ياسر – عمرو زهران – يوسف شوشة – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – مصطفى كيجو – عمر طارق.

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