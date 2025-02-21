الرياضية: أحد يطلب من فيفا إعادة قيد ميشالاك بعد فسخ عقده مع الزمالك

كشفت قنوات الرياضية السعودية عن تقدم نادي أحد السعودي بطلب لإعارة قيد البولندي كونراد ميشالاك بعد فسخ عقده إعارته مع نادي الزمالك.

وذكرت الرياضية السعودية أن أحد السعودي لم يتلق ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن.

وكان ميشالاك قد منح الزمالك مهلة من أجل دفع مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بما يقارب من 770 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد أبلغ نادي الزمالك في خطابه بقراره بفسخ التعاقد بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما التي منحها للنادي وفقا للفترة القانونية.

وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

وكان مقررًا أن يستمر عقد ميشالاك في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

ويستعد الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ15 من بطولة الدوري يوم السبت.