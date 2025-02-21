الرياضية: أحد يطلب من فيفا إعادة قيد ميشالاك بعد فسخ عقده مع الزمالك

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك - الزمالك ضد طلائع الجيش

كشفت قنوات الرياضية السعودية عن تقدم نادي أحد السعودي بطلب لإعارة قيد البولندي كونراد ميشالاك بعد فسخ عقده إعارته مع نادي الزمالك.

وذكرت الرياضية السعودية أن أحد السعودي لم يتلق ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن.

وكان ميشالاك قد منح الزمالك مهلة من أجل دفع مستحقاته المالية المتأخرة والتي تقدر بما يقارب من 770 ألف دولار.

أخبار متعلقة:
أحمد سالم: طلبات والد زيزو مبالغ فيها؟ إنه وكيله.. وهذا جديد أزمة ميشالاك ميشالاك يغادر القاهرة بعد فسخ عقده مع الزمالك رئيس أحد: سنتقدم بشكوى ضد الزمالك في فيفا بسبب ميشالاك

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد أبلغ نادي الزمالك في خطابه بقراره بفسخ التعاقد بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما التي منحها للنادي وفقا للفترة القانونية.

وأبلغ ميشالاك نادي الزمالك بالاتجاه إلى التقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

وكان مقررًا أن يستمر عقد ميشالاك في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

ويستعد الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ15 من بطولة الدوري يوم السبت.

ميشالاك الدوري السعودي أحد السعودي الزمالك
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(1) الحرس والبنك (2)-(2) الاتحاد.. جووول التعااادل التشكيل - بامبا يقود هجوم بتروجت.. وثلاثي في وسط حرس الحدود التشكيل - أسامة فيصل جناح البنك الأهلي.. وفادي فريد يقود هجوم الاتحاد أوقف خسائره.. فاركو يتعادل مع مودرن سبورت دون أهداف طرد و3 ركلات جزاء.. إنبي يستعيد الانتصارات في الدوري على حساب سموحة انتهت الدوري - إنبي (1)-(0) سموحة.. فاركو (0)-(0) مودرن سبورت التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. والهاني سليمان حارس سموحة التشكيل: شريف يقود هجوم فاركو.. وحسام حسن وجنش أساسيان مع مودرن
أخر الأخبار
مؤتمر ماريسكا: هدفنا التأهل لأبطال أوروبا.. وتشيلسي لا يقاتل للبقاء في الدوري 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بوستيكوجلو: هذا الموعد المحتمل لعودة رباعي الفريق.. ونعاني من عدم ثبات المستوى 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الهلال ينتصر على أنزيدان في الدوري الموريتاني ويقترب من الصدارة 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة مصر للمحليين - 10 من الممتاز و16 في المحترفين ضمن خيارات وائل رياض الأولى 52 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(1) الحرس والبنك (2)-(2) الاتحاد.. جووول التعااادل ساعة | الدوري المصري
مدرب إبسويتش: سام مرسي تعافى من الإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - بامبا يقود هجوم بتروجت.. وثلاثي في وسط حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أسامة فيصل جناح البنك الأهلي.. وفادي فريد يقود هجوم الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز