البنا حكما لمباراة جامبيا والجابون.. وشاهندة المغربي تدير مواجهة للناشئين

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة جامبيا والجابون إلى الحكم المصري محمود البنا.

ويلتقي منتخبا جامبيا والجابون يوم 28 فبراير الجارى في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

ويضم الطاقم المصري: محمود البنا حكم ساحة، وسامى هلهل مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وأحمد الغندور حكم رابع.

فيما اختارت لجنة الحكام بـ "كاف"، طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكمة الدولية شاهندة المغربى لإدارة مباراة أوغندا وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما.

ويضم الطاقم كلا من شاهندة المغربى حكمة ساحة، يارا عاطف ومى حسن مساعدتان، نورا سمير حكمة رابعة.

وتقام المباراة في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم 8 مارس المقبل.