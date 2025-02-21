انتهت الدوري - إنبي (1)-(0) سموحة.. فاركو (0)-(0) مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إنبي أمام سموحة، وفاركو ضد مودرن سبورت في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقاط.

ويحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، فيما مودرن سبورت في المركز الـ18برصيد 8 نقاط.

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إنبي × سموحة

انتهت

ق 56.. جووول أووول أحمد العجوز يسجل من علامة الجزاء هدف تقدم إنبي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 24.. ضربة جزاء لسموحة سددها عبد الكبير الوادي ولكن عبد الرحمن سمير حارس إنبي نجح في التصدى لها لتتحول إلى ركنية.

ق 12.. بطاقة حمراء لـ محمد ناصر لاعب إنبي بعد تدخل قوي ضد لاعب سموحة

انطلاق المباراة

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فاركو × مودرن سبورت

انتهت

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

انطلاق المباراة