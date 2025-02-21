التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. والهاني سليمان حارس سموحة

يلتقي إنبي أمام سموحة في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري على ملعب بتروسبورت.

ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقاط.

ويبدأ إنبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بودي سمير

الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - محمد سمير سعد - أحمد زكي

الوسط: محمد سمير - أحمد العجوز - زياد كمال - مودي ناصر

الهجوم: رفيق كابو - محمد حتحوت

أما سموحة فيبدأ بالتشكيل التالي:

الحارس: الهاني سليمان

الدفاع: إسلام عطية – محمد ربيعه – شريف رضا – بركات حجاج

الوسط: عمرو السيسي – محمد سعيد مكرونة – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مصطفى البدري – صامويل أمادي.