التشكيل: شريف يقود هجوم فاركو.. وحسام حسن وجنش أساسيان مع مودرن

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 15:48

كتب : FilGoal

جيفرسون إينكادا - فاركو

يستضيف فاركو منافسه مودرن سبورت في الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد حرس الحدود.

ويحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، فيما مودرن سبورت في المركز الـ18برصيد 8 نقاط.

ويبدأ فاركو المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إينكادا - جابر كامل - أحمد عوض - عزمي غومة

الوسط: محمود عماد - بابا نداي - ياسين محمد - محمد فخري

الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف

أما مودرن سبورت فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: محمد أحمد - طارق سيد - أحمد محمد يوسف - علي فوزي

الوسط: معتز الزدام - خالد رضا - محمد هلال- أحمد كباكا

الهجوم: أحمد عاطف - حسام حسن

الدوري المصري فاركو مودرن سبورت
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