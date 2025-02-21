التشكيل: شريف يقود هجوم فاركو.. وحسام حسن وجنش أساسيان مع مودرن
الجمعة، 21 فبراير 2025 - 15:48
كتب : FilGoal
يستضيف فاركو منافسه مودرن سبورت في الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد حرس الحدود.
ويحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، فيما مودرن سبورت في المركز الـ18برصيد 8 نقاط.
ويبدأ فاركو المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
الدفاع: جيفرسون إينكادا - جابر كامل - أحمد عوض - عزمي غومة
الوسط: محمود عماد - بابا نداي - ياسين محمد - محمد فخري
الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف
أما مودرن سبورت فيبدأ بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش
الدفاع: محمد أحمد - طارق سيد - أحمد محمد يوسف - علي فوزي
الوسط: معتز الزدام - خالد رضا - محمد هلال- أحمد كباكا
الهجوم: أحمد عاطف - حسام حسن
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