التشكيل: شريف يقود هجوم فاركو.. وحسام حسن وجنش أساسيان مع مودرن

يستضيف فاركو منافسه مودرن سبورت في الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد حرس الحدود.

ويحتل فاركو المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، فيما مودرن سبورت في المركز الـ18برصيد 8 نقاط.

ويبدأ فاركو المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إينكادا - جابر كامل - أحمد عوض - عزمي غومة

الوسط: محمود عماد - بابا نداي - ياسين محمد - محمد فخري

الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف

أما مودرن سبورت فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: محمد أحمد - طارق سيد - أحمد محمد يوسف - علي فوزي

الوسط: معتز الزدام - خالد رضا - محمد هلال- أحمد كباكا

الهجوم: أحمد عاطف - حسام حسن