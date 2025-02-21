لتسهيل مهمة وائل رياض.. اختيارات مدربي دوري المحترفين لمنتخب المحليين

ينتظر منتخب مصر للمحليين مواجهة نارية أمام جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض "شيتوس" مديرا فنيا لمنتخب المحليين يوم 19 فبراير.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل منافسات الجولة 24 لدوري المحترفين بسبب ارتباطات منتخب المحليين.

وفي ظل ضيق الوقت أمام الجهاز الفني لمنتخب المحليين واستمرار مسابقة الدوري الممتاز بشكل طبيعي، تواصل FilGoal.com مع مدربي دوري المحترفين لترشيح لاعبين للانضمام للمنتخب المصري للمحليين، لتسهيل المهمة أمام وائل رياض وجهازه المعاون.

اختيارات ياسر الكناني المدير الفني الحالي لكهرباء الإسماعيلية

محمد بونجا (حارس مرمى وادي دجلة)

عبد الرحيم عموري (ظهير أيمن المقاولون) - عمر عدلي (مدافع وادي دجلة) - محمد حكا (مدافع أبو قير للأسمدة) - حمدي مارسيلو (ظهير أيسر السكة الحديد مودرن)

مصطفى جمال (لاعب وسط المقاولون) - جرجس مجدي (لاعب وسط السكة الحديد)

محمد مجدي (جناح أبو قير للأسمدة) - محمد عنتر (صانع ألعاب المقاولون) - محمود دعبسة (جناح أيسر كهرباء الإسماعيلية)

محمد شيكا (مهاجم كهرباء الاسماعيلية)

الاحتياطي: عاطف نصحي (حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية) - يوسف رحومة (حارس مرمى السكة الحديد) - شادي ماهر (ظهير أيمن وادي دجلة) - علي حسين (مهاجم وادي دجلة) - أكرم عبد ربه (مهاجم وادي دجلة) - عبد الرحمن سمانة (صانع ألعاب المقاولون العرب) - عبد الله مارادونا (جناح كهرباء الإسماعيلية) - مصطفى حمادة (صانع ألعاب السكة الحديد) - أحمد كفتة (كهرباء الإسماعيلية) - عمر إبراهيم (لاعب وسط أبو قير) - محمود طلعت (وسط وادي دجلة) - أحمد عادل (ظهير أيسر أبو قير للأسمدة) - ميشو عمارة (مدافع القناة)

اختيارات خالد عيد المدير الفني السابق لطنطا

يوسف رحومة (حارس السكة الحديد مودرن)

محمد زغلول (ظهير أيمن طنطا) - عمر عدلي (مدافع وادي دجلة) - محمود مسعود (مدافع وي) - أحمد دحروج (ظهير أيسر وادي دجلة)

حسون محمد (لاعب وسط طنطا) - إسلام كانو (لاعب وسط وادي دجلة) - عبد الرحمن بودي (لاعب وسط وي)

يوسف أويا (جناح دجلة) - محمود دياسطي (جناح دجلة) - محمد شيكا (مهاجم كهرباء الإسماعيلية)

الاحتياطي: محمود أبو السعود (حارس المقاولون العرب) - مصطفى سلطان (لاعب القناة) - علي حسين (لاعب وادي دجلة) - شادي ماهر (ظهير أيمن دجلة) - محمد عنتر (جناح المقاولون العرب) - محمد رضا (ظهير أيمن المقاولون العرب) - عبد الرحمن أكمل أحمد السيد (لاعب وسط طنطا)

اختيارات عيد مرازيق المدير الفني السابق لنادي الداخلية

اسلام سليمان (حارس أسوان)

أحمد عادل (ظهير أيسر أبو قير للأسمدة) - محمد رجب (مدافع كهرباء الإسماعيلية) - عمر عدلي (مدافع وادي دجلة) - محمود صقر (ظهير أيمن الداخلية)

أمير حجازي (لاعب وسط الداخلية) محمد بهاء(لاعب وسط لاعب وي) - عبد الرحمن بودي (لاعب وسط وي)

يوسف أويا (جناح وادي دجلة) - علي حسين (مهاجم وادي دجلة) - محمد شيكا (مهاجم كهرباء الإسماعيلية)

اختيارات سعيد صبحي المدير الفني الحالي لنادي بترول أسيوط

محمد أبو النجا (حارس وادي دجلة)

أحمد بلية (ظهير أيمن أسوان) - عمر عدلي (مدافع وادي دجلة) - خالد عبد العال (مدافع بترول أسيوط - مواليد ٢٠٠٣) - عبد الله عادل (ظهير أيسر البترول)

جرجس مجدي (لاعب وسط السكة الحديد مودرن) - مصطفى صدفة لاعب وسط بترول أسيوط)

أحمد كفتة (صانع ألعاب الكهرباء) - يوسف أويا (جناح وادي دجلة) - محمود دعبسة (جناح كهرباء الإسماعيلية)

محمد شيكا (مهاجم كهرباء الإسماعيلية)

الاحتياطي: محمود أبو السعود (حارس المقاولون العرب) - عبد الله مارادونا (جناح كهرباء الإسماعيلية) - علي حسين (مهاجم وادي دجلة) - محمود سمكة (مدافع بترول أسيوط) - محمود حرشة (وسط مدافع القناة) - عرفة شعبان (ظهير أيمن بترول أسيوط) - زياد طارق (ظهير أيسر البلدية) - أبو بكر فوزي (وسط مدافع بترول أسيوط)

اختيارات جمعة مشهور المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي

محمود أبو السعود (حارس مرمى المقاولون العرب)

مصطفى عفروتو (ظهير أيمن وي) - حمدي مارسيلو (ظهير أيسر السكة الحديد مودرن) - عمر عدلي (مدافع دجلة) - محمد جبس (مدافع السكة)

رامز زيدان (لاعب وسط أبو قير للأسمدة) - عبد الرحمن بودي (لاعب وسط فريق وي) - نادر رمضان (لاعب وسط الترسانة)

محمد عنتر (جناح المقاولون العرب) - محمد بهاء (جناح وي) - محمد شيكا (مهاجم كهرباء الإسماعيلية)

حسين شكري المدير الفني السابق لنادي لافيينا

محمد أبو النجا (حارس وادي دجلة) - محمد طلبة (حارس الترسانة) - محمود أبو السعود (حارس المقاولون)

خالد مسعد (ظهير أيسر الترسانة) - حمدي مارسيلو (ظهير أيسر السكة الحديد مودرن) - محمد جبس (مدافع السكة الحديد) - كريم علاء (مدافع لافيينا مواليد ٩٩) - محمد رضا (ظهير أيمن المقاولون العرب)

أحمد سيد سكولز (وسط دجلة) - إسلام كانو (لاعب وسط دجلة)

محمد عنتر (جناح المقاولون العرب) - يوسف أويا (جناح وادي دجلة) - أحمد عبد الرازق (جناح الترسانة) - عمر طارق (جناح الترسانة).

علي حسين (مهاجم دجلة) - أكرم عبد ربه (مهاجم وادي دجلة)

فيما رشح محمد حامد المدير الفني لبروكسي 6 لاعبين يعتبرهم الأفضل:

أحمد طارق سليمان حارس مرمى، وأحمد حسين ظهير أيمن، ومصطفى كاجو ظهير أيسر، وأحمد فوزي لاعب وسط مواليد ٢٠٠٢، وكامل أحمد كابوريا صانع ألعاب، وعمار شرف الدين جناح أيسر.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة أغسطس المقبل.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري سيتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

مجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - (المتأهل الثاني من التصفيات) - (المتأهل الأول من التصفيات)

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وتأجلت انطلاق موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.