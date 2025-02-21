قرعة الدوري الأوروبي والطريق للنهائي - مواجهة صعبة لـ يونايتد.. وروما يصطدم بـ بلباو

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي عن مواجهات نارية في دور الـ16، وكذلك الطريق للمباراة النهائية الذي سيشهد مواجهات قوية.

ويصطدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بمنافسه ريال سوسيداد الإسباني، في الوقت الذي تقام فيه قمة إسبانية إيطالية بين أتليتك بلباو وروما.

كما يلاقي أياكس الهولندي منافسه آينتراخت فرانكفورت.

وجاء نتيجة القرعة والطريق للنهائي كالتالي:

الطريق الأول:

بودو جليمت النرويجي × أوليمبياكوس اليوناني

فيكتوريا بلزن التشيكي × لاتسيو الإيطالي

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ألكمار الهولندي × توتنام الإنجليزي

أياكس الهولندي × فرانكفورت الألماني

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الطريق الثاني:

فنربخشة التركي × رينجرز الاسكتلندي

روما الإيطالي × أتليتك بلباو الإسباني

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ستيوا بوخارست الروماني × ليون الفرنسي

ريال سوسيداد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

وتستضيف الفرق المذكورة أولا المتأهلة من الملحق مباراة الذهاب على ملعبها، فيما تخوض الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 مباراة الإياب على ملعبها.

وتقام مباريات دور الـ 16 يومي الخميس 6 و13 مارس.

ويقام ربع النهائي يومي 10 و17 أبريل.

ثم يقام الدور نصف النهائي يومي 1 و8 مايو.

وأخيرا تُلعب المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية.

وتأهلت الفرق من الأول إلى الثامن في مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 وهم: لاتسيو الإيطالي- أتلتيك بلباو الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - توتنام الإنجليزي - فرانكفورت الألماني - ليون الفرنسي - أوليمبياكوس اليوناني - رينجرز الاسكتلندي

فيما تأهلت الفرق الثمانية التالية بعد خوض الملحق: روما الإيطالي - فنربخشة التركي - إف سي إس بي الروماني - ريال سوسييداد الإسباني - فيكتوريا بلزن التشيكي - بودو جليمت النرويجي - أياكس الهولندي - ألكمار الهولندي