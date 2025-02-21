تشكيل سيدات مصر أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات

أعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات، تشكيل الفرق لمواجهة رواندا في ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

وتقام مباراة الإياب على استاد هيئة قناة السويس يوم 25 من الشهر الجاري في تمام السادسة مساء.

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وجاء تشكيل سيدات مصر كالتالي:

حراسة المرمى: حبيبة صبري

الدفاع: إيمان حسن - نورا خالد - ندى عماد - ياسمين عبد العزيز

الوسط: عهد طارق - أميرة محمد - نور عبد الواحد

الهجوم: مهيرة علي - نهى طارق - حبيبة عصام

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الإستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.

منتخب مصر للسيدات
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