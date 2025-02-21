قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية في دور الـ16، وكذلك الطريق للمباراة النهائية الذي سيشهد مواجهات قوية.

ويصطدم ريال مدريد بمنافسه في العاصمة الإسبانية أتليتكو في دربي مدريد، فيما تقام قمة ألمانية بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في دور الـ16.

ويواجه ليفربول منافسه باريس سان جيرمان في قمة نارية مبكرة للريدز.

أخبار متعلقة:
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول موسيالا: سعيد بتجديد تعاقدي.. ونريد الفوز بالدوري الألماني وأبطال أوروبا تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب

واجتمعت فرق ليفربول، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد، وأرسنال في طريق واحد مؤهل للنهائي.

وتواجد على الجانب الآخر برشلونة وبايرن ميونيخ ودورتموند وباير ليفركوزن.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

الطريق الأول:

باريس سان جيرمان × ليفربول

كلوب بروج × أستون فيلا

-----

ريال مدريد × أتليتكو مدريد

إيندهوفن × أرسنال

الطريق الثاني:

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن

فينورد × إنتر

-----

دورتموند الألماني × ليل الفرنسي

بنفيكا × برشلونة

Image

وتستضيف الفرق المذكورة أولا المتأهلة من الملحق مباراة الذهاب على ملعبها، فيما تخوض الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 مباراة الإياب على ملعبها.

وتقام مباريات دور الـ16 في الأوقات التالية: الذهاب 4 و5 مارس، والإياب 11 و12 مارس

فيما تقام مباريات دور الـ8 في الأوقات التالية: الذهاب 8 و9 إبريل ، والإياب 15 و16 إبريل

أما دور الـ4: الذهاب 29 و30 إبريل، والإياب 6 و7 مايو.

والنهائي يقام على ملعب أليانز أرينا 31 مايو.

وتأهلت الفرق من الأول إلى الثامن في مرحلة الدوري إلى دور الـ16 مباشرة، فيما خاضت الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة إقصائية (ذهابا وإيابا) لتحديد الفرق الثمانية لتكتمل فرق ثمن نهائي الأبطال.

ويتواجد في دور الـ16 لدوري الأبطال 3 فرق من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، وفريقين من فرنسا وإسبانيا، وفريق من البرتغال وبلجيكا وإيطاليا.

وتأهلت الفرق الثمانية التالية بعد خوض الملحق: باريس سان جيرمان الفرنسي - بنفيكا البرتغالي - بروسيا دورتموند الألماني - بايرن ميونيخ الألماني - كلوب بروج البلجيكي - ريال مدريد الإسباني - فينورد الهولندي - أيندهوفن الهولندي.

وكانت الفرق من المركز الأول إلى الثامن ضمنت التأهل مباشرة إلى دور الـ16، وهم: برشلونة الإسباني - ليفربول الإنجليزي - ليل الفرنسي - أستون فيلا الإنجليزي - أتليتكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - أرسنال الإنجليزي - إنتر الإيطالي

دوري أبطال أوروبا قرعة دوري الأبطال ليفربول ريال مدريد أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أنشيلوتي يوضح كيف تفوق ريال مدريد على سيتي بجدارة جوارديولا يكشف سبب غياب هالاند أمام ريال مدريد تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية ثالث إيطالي يودع.. إيندهوفن يطيح بيوفنتوس من دوري الأبطال موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة مبابي: لم نتوج باللقب بعد.. وزملائي ساعدوني على التألق حتى 1% تفاؤل لم تكن كافية يا بيب.. مبابي يقود ريال مدريد لاكتساح سيتي
أخر الأخبار
مؤتمر ماريسكا: هدفنا التأهل لأبطال أوروبا.. وتشيلسي لا يقاتل للبقاء في الدوري 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بوستيكوجلو: هذا الموعد المحتمل لعودة رباعي الفريق.. ونعاني من عدم ثبات المستوى 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الهلال ينتصر على أنزيدان في الدوري الموريتاني ويقترب من الصدارة 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة مصر للمحليين - 10 من الممتاز و16 في المحترفين ضمن خيارات وائل رياض الأولى 54 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - بتروجت (1)-(1) الحرس والبنك (3)-(2) الاتحاد.. جووول الثااالث ساعة | الدوري المصري
مدرب إبسويتش: سام مرسي تعافى من الإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - بامبا يقود هجوم بتروجت.. وثلاثي في وسط حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أسامة فيصل جناح البنك الأهلي.. وفادي فريد يقود هجوم الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز