قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية في دور الـ16، وكذلك الطريق للمباراة النهائية الذي سيشهد مواجهات قوية.

ويصطدم ريال مدريد بمنافسه في العاصمة الإسبانية أتليتكو في دربي مدريد، فيما تقام قمة ألمانية بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في دور الـ16.

ويواجه ليفربول منافسه باريس سان جيرمان في قمة نارية مبكرة للريدز.

واجتمعت فرق ليفربول، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد، وأرسنال في طريق واحد مؤهل للنهائي.

وتواجد على الجانب الآخر برشلونة وبايرن ميونيخ ودورتموند وباير ليفركوزن.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

الطريق الأول:

باريس سان جيرمان × ليفربول

كلوب بروج × أستون فيلا

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ريال مدريد × أتليتكو مدريد

إيندهوفن × أرسنال

الطريق الثاني:

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن

فينورد × إنتر

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دورتموند الألماني × ليل الفرنسي

بنفيكا × برشلونة

وتستضيف الفرق المذكورة أولا المتأهلة من الملحق مباراة الذهاب على ملعبها، فيما تخوض الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 مباراة الإياب على ملعبها.

وتقام مباريات دور الـ16 في الأوقات التالية: الذهاب 4 و5 مارس، والإياب 11 و12 مارس

فيما تقام مباريات دور الـ8 في الأوقات التالية: الذهاب 8 و9 إبريل ، والإياب 15 و16 إبريل

أما دور الـ4: الذهاب 29 و30 إبريل، والإياب 6 و7 مايو.

والنهائي يقام على ملعب أليانز أرينا 31 مايو.

وتأهلت الفرق من الأول إلى الثامن في مرحلة الدوري إلى دور الـ16 مباشرة، فيما خاضت الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة إقصائية (ذهابا وإيابا) لتحديد الفرق الثمانية لتكتمل فرق ثمن نهائي الأبطال.

ويتواجد في دور الـ16 لدوري الأبطال 3 فرق من إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، وفريقين من فرنسا وإسبانيا، وفريق من البرتغال وبلجيكا وإيطاليا.

وتأهلت الفرق الثمانية التالية بعد خوض الملحق: باريس سان جيرمان الفرنسي - بنفيكا البرتغالي - بروسيا دورتموند الألماني - بايرن ميونيخ الألماني - كلوب بروج البلجيكي - ريال مدريد الإسباني - فينورد الهولندي - أيندهوفن الهولندي.

وكانت الفرق من المركز الأول إلى الثامن ضمنت التأهل مباشرة إلى دور الـ16، وهم: برشلونة الإسباني - ليفربول الإنجليزي - ليل الفرنسي - أستون فيلا الإنجليزي - أتليتكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - أرسنال الإنجليزي - إنتر الإيطالي