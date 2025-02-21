ملف - القرعة الكاملة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي والمؤتمر.. والطريق للنهائي

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة مواجهات دور الـ16 من البطولات الأوربية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر) عن مواجهات نارية.

كما كشفت القرعة عن الطريق لنهائي البطولات الأوروبية عن طرق مفخخة للفرق الكبرى في البطولات الثلاث.

قرعة دوري أبطال أوروبا:

أخبار متعلقة:
موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة أبطال أوروبا - سيناريو مجنون يقود بنفيكا لدور الـ16.. وكلوب بروج يطيح بـ أتالانتا

الطريق الأول:

باريس سان جيرمان × ليفربول

كلوب بروج × أستون فيلا

-----

ريال مدريد × أتليتكو مدريد

إيندهوفن × أرسنال

------------------------

الطريق الثاني:

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن

فينورد × إنتر

-----

دورتموند الألماني × ليل الفرنسي

بنفيكا × برشلونة

-------------------

قرعة الدوري الأوروبي:

الطريق الأول:

بودو جليمت النرويجي × أوليمبياكوس اليوناني

فيكتوريا بلزن التشيكي × لاتسيو الإيطالي

-----------------

ألكمار الهولندي × توتنام الإنجليزي

أياكس الهولندي × فرانكفورت الألماني

-------------------

الطريق الثاني:

فنربخشة التركي × رينجرز الاسكتلندي

روما الإيطالي × أتليتك بلباو الإسباني

----------------

ستيوا بوخارست الروماني × ليون الفرنسي

ريال سوسيداد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

قرعة دوري المؤتمر:

الطريق الأول:

ريال بيتيس الإسباني × فيتوريا جيماريش

ياجلونيا البولندي × سيركل بروج البلجيكي

----------

باناثانيكوس اليوناني × فيورنتينا الإيطالي

ليوبليانا السلوفيني × لوجانو

----------------

الطريق الثاني:

كوبنهاجن الدنماركي × تشيلسي

مولده النرويجي × ليجيا وارسو

------------------

بافوس القبرصي × يورجوردن السويدي

سيلجي السلوفيني × رابيد فيينا النمساوي

دوري أبطال أوروبا قرعة دوري الأبطال ليفربول ريال مدريد
نرشح لكم
الأهلي والهلال ومفاجأت أخرى.. MBC تحصل على حقوق جديدة في كأس العالم للأندية 2025 الشناوي: من الرائع اللعب ضد ميسي.. والشحات: هذا يُحسب لـ الأهلي عضو شركة الكرة في الأهلي: أدوارنا ليست فنية.. ونحاول الحفاظ على أعلى جودة للفريق أمير توفيق: رعاية المتحدة لمعسكر الأهلي في المونديال يُدخل الكثير من الأموال للنادي قناة جديدة.. إم بي سي مصر تعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية المتحدة للرياضة تعلن حصول أون سبورت على مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية الأهلي يوقع عقد رعاية معسكر كأس العالم للأندية مع المتحدة للرياضة منافس الأهلي - عاصفة قوية تتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميامي بدوري كونكاكاف
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: مارتينيلي أقرب للعودة من ساكا.. وميرينو لم يطلب اللعب كمهاجم ثان 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: موقف هالاند لم يحسم للمشاركة ضد ليفربول.. وهدفنا التأهل لـ أبطال أوروبا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - مصر تحقق الفوز أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات بطولة الأمم 28 دقيقة | كرة سلة
الرياضية: أحد يطلب من فيفا إعادة قيد ميشالاك بعد فسخ عقده مع الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
البنا حكما لمباراة جامبيا والجابون.. وشاهندة المغربي تدير مواجهة للناشئين ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) سموحة.. فاركو (0)-(0) مودرن سبورت.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. والهاني سليمان حارس سموحة ساعة | الدوري المصري
التشكيل: شريف يقود هجوم فاركو.. وحسام حسن وجنش أساسيان مع مودرن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 4 قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة