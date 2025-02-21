ملف - القرعة الكاملة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي والمؤتمر.. والطريق للنهائي

أسفرت قرعة مواجهات دور الـ16 من البطولات الأوربية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر) عن مواجهات نارية.

كما كشفت القرعة عن الطريق لنهائي البطولات الأوروبية عن طرق مفخخة للفرق الكبرى في البطولات الثلاث.

قرعة دوري أبطال أوروبا:

الطريق الأول:

باريس سان جيرمان × ليفربول

كلوب بروج × أستون فيلا

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ريال مدريد × أتليتكو مدريد

إيندهوفن × أرسنال

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الطريق الثاني:

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن

فينورد × إنتر

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دورتموند الألماني × ليل الفرنسي

بنفيكا × برشلونة

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قرعة الدوري الأوروبي:

الطريق الأول:

بودو جليمت النرويجي × أوليمبياكوس اليوناني

فيكتوريا بلزن التشيكي × لاتسيو الإيطالي

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ألكمار الهولندي × توتنام الإنجليزي

أياكس الهولندي × فرانكفورت الألماني

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الطريق الثاني:

فنربخشة التركي × رينجرز الاسكتلندي

روما الإيطالي × أتليتك بلباو الإسباني

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ستيوا بوخارست الروماني × ليون الفرنسي

ريال سوسيداد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

قرعة دوري المؤتمر:

الطريق الأول:

ريال بيتيس الإسباني × فيتوريا جيماريش

ياجلونيا البولندي × سيركل بروج البلجيكي

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باناثانيكوس اليوناني × فيورنتينا الإيطالي

ليوبليانا السلوفيني × لوجانو

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الطريق الثاني:

كوبنهاجن الدنماركي × تشيلسي

مولده النرويجي × ليجيا وارسو

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بافوس القبرصي × يورجوردن السويدي

سيلجي السلوفيني × رابيد فيينا النمساوي