مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-2-2025 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري والإنجليزي

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - شكري نجيب

تفتتح اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري بـ4 مواجهات.

كما تقام مباراة في الدوري الإنجليزي بافتتاحية مواجهات الجولة الـ26.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025.

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للإطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

فاركو × مودرن سبورت الساعة 4 مساءً على قناة أون تايم سبورت

إنبي × سموحة الساعة 4 مساءً على قناة أون تايم سبورت 2

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري الساعة 7 مساءً على قناة أون تايم سبورت

بتروجت × حرس الحدود الساعة 7 مساءً على قناة أون تايم سبورت 2

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × برينتفورد الساعة 10 مساءً على قناة BeIN sports 1 HD

الدوري السعودي

النصر × الاتفاق الساعة 7 مساءً على قناة SSC sport 1

الدوري المصري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم
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