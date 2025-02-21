موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة قوية تنتظر مانشستر يونايتد

انتهت مواجهات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وخاضت الفرق من المركز التاسع إلى الـ16 مواجهة إقصائية أمام أصحاب المراكز من الـ17 إلى 24 في مرحلة الدوري من دوري الأبطال لتحديد المتأهلين الثمانية إلى دور الـ16.

وستقام القرعة لتحديد مواجهات دور الـ16 يوم الجمعة 21 فبراير في تمام الواحدة ظهرًا.

ويلعب المتأهلون الـ 8 من الملحق ضد المتأهلون الـ 8 من مرحلة المجموعة.

المتأهلون مباشرة من المجموعة: لاتسيو الإيطالي- أتلتيك بلباو الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - توتنام الإنجليزي - فرانكفورت الألماني - ليون الفرنسي - أوليمبياكوس اليوناني - رينجرز الاسكتلندي

المتأهلون من الملحق: روما الإيطالي - فنربخشة التركي - إف سي إس بي الروماني - ريال سوسييداد الإسباني - فيكتوريا بلزن التشيكي - بودو جليمت النرويجي - أياكس الهولندي - ألكمار الهولندي

وتنقسم القرعة إلى مربعات يتواجه فيها كل فريقين من 4، على النحو التالي:

بورتو - فيكتوريا بلزن × لاتسيو - أتلتيك بلباو

فنربخشة - بودو جليمت × أولمبياكوس - رينجرز

إف سي إس بي - أياكس × فرانكفورت - ليون

ريال سوسسيداد - ألكمار × مانشستر يونايتد - توتنام

وتقام مباريات دور الـ 16 يومي الخميس 6 و13 مارس.

ويقام ربع النهائي يومي 10 و17 أبريل.

ثم يقام الدور نصف النهائي يومي 1 و8 مايو.

وأخيرا تُلعب المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية.