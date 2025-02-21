موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة قوية تنتظر مانشستر يونايتد

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

الدوري الأوروبي

انتهت مواجهات الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وخاضت الفرق من المركز التاسع إلى الـ16 مواجهة إقصائية أمام أصحاب المراكز من الـ17 إلى 24 في مرحلة الدوري من دوري الأبطال لتحديد المتأهلين الثمانية إلى دور الـ16.

وستقام القرعة لتحديد مواجهات دور الـ16 يوم الجمعة 21 فبراير في تمام الواحدة ظهرًا.

ويلعب المتأهلون الـ 8 من الملحق ضد المتأهلون الـ 8 من مرحلة المجموعة.

المتأهلون مباشرة من المجموعة: لاتسيو الإيطالي- أتلتيك بلباو الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - توتنام الإنجليزي - فرانكفورت الألماني - ليون الفرنسي - أوليمبياكوس اليوناني - رينجرز الاسكتلندي

المتأهلون من الملحق: روما الإيطالي - فنربخشة التركي - إف سي إس بي الروماني - ريال سوسييداد الإسباني - فيكتوريا بلزن التشيكي - بودو جليمت النرويجي - أياكس الهولندي - ألكمار الهولندي

وتنقسم القرعة إلى مربعات يتواجه فيها كل فريقين من 4، على النحو التالي:

بورتو - فيكتوريا بلزن × لاتسيو - أتلتيك بلباو

فنربخشة - بودو جليمت × أولمبياكوس - رينجرز

إف سي إس بي - أياكس × فرانكفورت - ليون

ريال سوسسيداد - ألكمار × مانشستر يونايتد - توتنام

وتقام مباريات دور الـ 16 يومي الخميس 6 و13 مارس.

ويقام ربع النهائي يومي 10 و17 أبريل.

ثم يقام الدور نصف النهائي يومي 1 و8 مايو.

وأخيرا تُلعب المباراة النهائية يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية.

الدوري الأوروبي قرعة الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - شجار أوقف مباراة فنربخشة وأندرلخت.. ونجاة أياكس بصعوبة أمام سان جيلواز دوري المؤتمر - سقوط هايدينهايم في الوقت الإضافي وتأهل قبرصي وثأر يوناني في اللحظة الأخيرة ذا أثليتك: فان بيرسي على أعتاب قيادة فينيورد الهولندي فنيا الدوري الأوروبي - روما يقصي بورتو بصعوبة.. وموقعة جنونية تنصر بودو جليمت على تيفنتي في القاهرة.. رحلة لـ ميلان بالشرق الأوسط رفقة كأس السوبر الإيطالي لامين يامال: أُفضل موسيالا على نيمار.. ومهمة الحكام صعبة للغاية مواعيد مباريات الخميس 20 فبراير 2025.. الدوري الأوروبي وقرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. دربي منتظر وصدام ناري لـ ليفربول
أخر الأخبار
موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة قوية تنتظر مانشستر يونايتد 6 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - شجار أوقف مباراة فنربخشة وأندرلخت.. ونجاة أياكس بصعوبة أمام سان جيلواز 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - هاشم يتفوق على زين.. وخسارة علي وقداح في دوري أبطال أوروبا 7 ساعة | رياضات أخرى
بظهور تقنية الفيديو.. اتحاد الكرة يعلن حكام 4 مباريات من الجولة 15 7 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر - سقوط هايدينهايم في الوقت الإضافي وتأهل قبرصي وثأر يوناني في اللحظة الأخيرة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: فان بيرسي على أعتاب قيادة فينيورد الهولندي فنيا 7 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يقصي بورتو بصعوبة.. وموقعة جنونية تنصر بودو جليمت على تيفنتي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز بعد الانتصار الثاني على التوالي: ما زالنا نعاني من ضغط شبح الهبوط 8 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز