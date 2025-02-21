الدوري الأوروبي - شجار أوقف مباراة فنربخشة وأندرلخت.. ونجاة أياكس بصعوبة أمام سان جيلواز

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

أياكس يفوز على فولندام

بعد توقف استمر لقرابة 15 دقيقة بسبب شجار بين جماهير الفريقين، تعادل فنربخشة التركي مع مضيفه أندرلخت البلجيكي 2-2 في إياب ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تقدم المغربي يوسف النصيري لفنربخشة في الدقيقة 4، وتعادل لويس فاسكيز في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 55 سجل فاسكيز الهدف الثاني بصناعة تورجان هازارد، قبل أن يتعادل يوسف أكسيسيك في الدقيقة 63.

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وكان فنربخشة قد فاز ذهابا 3-0، ليضمن التأهل إلى دور الـ 16.

وسحق ريال سوسييداد الإسباني ضيفه ميتيلاند الدنماركي بنتيجة 5-2، بعد أن كان قد فاز ذهابا 2-1.

تقدم برايس مينديز في الدقيقة 5، وأضاف لوكا سوسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 24 قلص آدم بوسكا الفارق بركلة جزاء، ثم تعادل داريو أوسوريو في الدقيقة 38، ولكن استرد سوسيتش التقدم في الدقيقة 45+2.

وتعرض داني سيلفا لاعب ميتيلاند للطرد في الدقيقة 70، ثم سجل ميكيل أويارزابال في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم أوري أوسكارسكون الخماسية في الدقيقة 90.

وقلب فيكتوريا بلزن التشيكي الطاولة على فيرينشفاروتشي المجري بالفوز 3-0 بعد الخسارة 1-0 في الذهاب.

وأخيرا أفلت أياكس الهولندي من عودة رويال سان جيلواز البلجيكي، بالخسارة 2-1 فقط بعد الوقت الإضافي.

وكان أياكس قد فاز ذهابا خارج الأرض 2-0، ثم خسر على ملعبه 2-0 بهدفي كيفن ماك أليستر في الدقيقة 16 وإيمانويل بروميس من ركلة جزاء في الدقيقة 28، وبينهما طُرد دافي كلاسين لاعب أياكس في الدقيقة 25.

ولكن في الوقت الإضافي سجل كينيث تايلور هدف تأهل أياكس من ركلة جزاء في الدقيقة 93.

أياكس الدوري الأوروبي ريال سوسييداد أندرلخت فنربخشة
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