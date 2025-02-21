كرة يد - هاشم يتفوق على زين.. وخسارة علي وقداح في دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

علي زين - السوبر الروماني كرة يد

تفوق ممدوح هاشم على علي زين، وخسر حسن وليد قداح ومحمد علي في الجولة 12 من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وفي مواجهة مصرية انتصر فريق يورفارم باليستير المقدوني والذي يلعب له ممدوح هاشم على دينامو بوخارست الروماني والذي يرتدي قميصه علي زين بنتيجة 25-24.

وسجل كل لاعب خلال اللقاء هدفا وحيدا.

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وتعد تلك الهزيمة الخامسة على التوالي لفريق علي زين في البطولة وظل في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما وصل باليستير لـ 8 نقاط في المركز السابع.

وتعرض محمد علي حارس مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي للخسارة من فيزبريم المجري بنتيجة 33-32.

ويتواصل غياب يحيى الدرع عن فيزبريم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويتصدر فيزبريم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة، فيما يأتي سبورتنج في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ورغم تسجيل حسن قداح لـ 4 أهداف من 8 فرص بقميص كيليسي البولندي، إلا أنه خسر من برشلونة حامل اللقب بنتيجة 30-28.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، فيما يحتل كيليسي المركز السابع برصيد 8 نقاط.

يذكر أن أول وثاني ترتيب كل مجموعة يتأهل مباراة لربع النهائي.

فيما يخوض أصحاب المراكز من الثالث للسادس دور الملحق من أجل حسم أضلاع ربع النهائي.

ويعد برشلونة هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعدما فاز في النهائي على ألبورج الدنماركي.

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