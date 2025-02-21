بظهور تقنية الفيديو.. اتحاد الكرة يعلن حكام 4 مباريات من الجولة 15

أعلن اتحاد الكرة المصري عن طواقم تحكيم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وتقام مساء الجمعة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وكشف اتحاد الكرة طواقم تحكيم المباريات الأربعة وجميعها سيشهد تواجد تقنية الفيديو.

ويدير محمد سلامة مباراة إنبي وسموحة، ويعاونه محمود عبد السميع ومحمد مصطفى إسماعيل، وجلال أحمد (حكم رابع).

ويتواجد علاء صبري على تقنية الفيديو ويعاونه أحمد بكر.

فيما يدير محمود منصور مباراة فاركو ضد مودرن سبورت، ويعاونه محمد مجدي سليمان ومحمد عطا، ومحمد العتباني (حكم رابع).

ويتواجد محمد الحنفي على تقنية الفيديو، ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

ويقود السيد منير تحكيم مباراة بتروجت ضد حرس الحدود ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد العظيم، ومصطفى عثمان (حكم رابع).

ويتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو، ويعاونه محمد عبد العزيز.

فيما يدير محمد الصباحي مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد، ويعاونه أحمد صلاح ونور سعيد، ومحمد إبراهيم الدسوقي (حكم رابع).

فيما يتواجد أمين عمر على تقنية الفيديو، ويعاونه محمد محمود لطفي.