بظهور تقنية الفيديو.. اتحاد الكرة يعلن حكام 4 مباريات من الجولة 15

الجمعة، 21 فبراير 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

أمين عمر

أعلن اتحاد الكرة المصري عن طواقم تحكيم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وتقام مساء الجمعة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وكشف اتحاد الكرة طواقم تحكيم المباريات الأربعة وجميعها سيشهد تواجد تقنية الفيديو.

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ويدير محمد سلامة مباراة إنبي وسموحة، ويعاونه محمود عبد السميع ومحمد مصطفى إسماعيل، وجلال أحمد (حكم رابع).

ويتواجد علاء صبري على تقنية الفيديو ويعاونه أحمد بكر.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏EXPTANEA دوري القسم الأول دوري نايل الجولة الخامسة عشر الجمعة- 21 فبراير 2025 ستاد بتروسبورت ችች سموحة 4：00 رنبی إنبي محمد سلامة حكم ساحة محمود عبد السميع حكم مساعد 1 محمد مصطفي إسماعيل جلال أحمد حکم مساعد 2 حكم رابع علاء صبري أحمد بكر حکم VAR حکم VAR مساعد‏'‏

فيما يدير محمود منصور مباراة فاركو ضد مودرن سبورت، ويعاونه محمد مجدي سليمان ومحمد عطا، ومحمد العتباني (حكم رابع).

ويتواجد محمد الحنفي على تقنية الفيديو، ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

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ويقود السيد منير تحكيم مباراة بتروجت ضد حرس الحدود ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد العظيم، ومصطفى عثمان (حكم رابع).

ويتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو، ويعاونه محمد عبد العزيز.

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فيما يدير محمد الصباحي مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد، ويعاونه أحمد صلاح ونور سعيد، ومحمد إبراهيم الدسوقي (حكم رابع).

فيما يتواجد أمين عمر على تقنية الفيديو، ويعاونه محمد محمود لطفي.

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الدوري المصري اتحاد الكرة المصري
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