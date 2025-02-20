دوري المؤتمر - سقوط هايدينهايم في الوقت الإضافي وتأهل قبرصي وثأر يوناني في اللحظة الأخيرة

الخميس، 20 فبراير 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

كأس دوري المؤتمر

تأهل ريال بيتيس الإسباني رغم خسارته على يد جينت البلجيكي 1-0 في إياب ملحق دور الـ 16 لدوري المؤتمر الأوروبي.

وتعرض فيتور روكي مهاجم بيتيس للطرد في الدقيقة 82، وفي الدقيقة 87 سجل أرشي براون هدف جينت الوحيد.

وكان بيتيس قد فاز ذهابا 3-0.

وبعد الوقت الإضافي، حسم كوبنهاجن الدنماركي تأهله على حساب مضيفه هايدنهايم الألماني، بهدف سجله رودريجو هويسكاس في الدقيقة 114 جعل النتيجة 3-1، والنتيجة الإجمالية 4-3.

وكان هايدنهايم قد فاز ذهابا 2-1، ثم انتهى الوقت الأصلي للإياب 2-1 لصالح كوبنهاجن.

وتعادل بوراك بانيا لوكا البوسني سلبيا مع لوبليانا السلوفيني 0-0، والنتيجة تكفي لتأهل بوراك بعد الفوز 1-0 ذهابا.

وتأهل بافوس القبرصي بالفوز على مواطنه أومونيا نيقوسيا 2-1، بعد التعادل ذهابا 1-1.

وخرج أبويل القبرصي بالخسارة 2-0 أمام سيلي السلوفيني، بعد نهاية الذهاب بالتعادل 2-2.

وتأهل جاجيلونيا البولندي بالفوز على تي إس سي الصربي 3-1، وهي نفس نتيجة الفوز في الذهاب أيضا.

وخطف باناثينايكوس اليوناني التأهل على حساب فايكينجور ريكيافيك الأيسلندي في اللحظات الأخيرة، بعد خسارة الذهاب 2-1.

وتقدم الفريق اليوناني إيابا في الدقيقة 70 بهدف فيليب ملادينوفيتش، وسجل تيتي هدف التأهل في الدقيقة 95.

وتتبقى نتيجة المواجهة بين شامروك روفرز الأيرلندي × مولده النرويجي، حيث فاز كل منهما 1-0 ويحتكمان للوقت الإضافي.

دوري المؤتمر الأوروبي
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