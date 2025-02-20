ذا أثليتك: فان بيرسي على أعتاب قيادة فينورد الهولندي فنيا

توصل روبن فان بيرسي لاتفاق مبدئي لتدريب فينورد الهولندي حتى صيف 2027.

وأشارت شبكة "ذا أثليتك" إلى أن فينورد سيتوصل لاتفاق مع فريق هيرنيفين من أجل ترك فان بيرسي.

المدرب البالغ 41 عاما سيحل خلفا لباسكال بورشارت الذي تولى المهمة مؤقتا خلفا لبراين بريسكي الذي أقيل في 10 فبراير.

وسيترك فان بيرسي تدريب هيرنيفين وهو في المركز التاسع بترتيب الدوري الهولندي.

وقاد الفريق منذ انطلاق الموسم في 26 مباراة سجل 9 انتصارات وتعادل في 6 وخسر 11.

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وسيعود فان بيرسي للنادي الذي بدأ معه مسيرته كلاعب وعلق حذائه وهو مرتديا قميصه أيضا.

وخلال فترتين بقميص الأحمر والأبيض سجل 46 هدفا في 122 ثم خاض تجارب بقمصان أرسنال ومانشستر يونايتد وفنربخشة.

ويحتل فينيورد حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الهولندي بفارق 14 نقطة عن أياكس المتصدر.

وتأهل الفريق لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالتفوق على ميلان بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، وسيواجه أرسنال أو إنتر.