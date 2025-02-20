الدوري الأوروبي - روما يقصي بورتو بصعوبة.. وموقعة جنونية تنصر بودو جليمت على تيفنتي

الخميس، 20 فبراير 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - روما

تغلب روما الإيطالي على ضيفه بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات إياب ملحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تقدم سامو لبورتو في الدقيقة 27، وتعادل باولو ديبالا في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 39 سجل باولو ديبالا هدف التقدم للذئاب.

وتعقد موقف بورتو بطرد ستيفن أوستاكيو في الدقيقة 51، وأخيرا سجل نيكولو بيسيلي ثالث الأهداف في الدقيقة 83.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1.

وبعد الوقت الإضافي، سحق بودو جليمت النرويجي ضيفه تيفنتي الهولندي بنتيجة 5-2.

الذهاب كان قد انتهى بفوز تيفنتي 2-1.

وتقدم تيفنتي بهدف عكسي فيسجله فريدريك سيوفولد في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل كاسبر كوف في الدقيقة 56.

وفي إثارة جنونية شهدتها الدقائق الأخيرة، تقدم بودو جليمت بهدف عكسي من ميس هيلجرز، ثم أضاف برايس ويمبانجومو هدف التأهل في الدقيقة 94.

ولكن سيم ستاين قلص الفارق لتصبح النتيجة 3-2 في الدقيقة 96 وتقود النتيجة إلى الوقت الإضافي.

وأخيرا في الدقيقة 111 سجل سوندري فيت الهدف الرابع، وأخيرا أتى خامس أهداف بودو جليمت وثالث الأهداف العكسية في المباراة، بتوقيع أرنو فيرشورين في الدقيقة 114.

إف سي إس بي الروماني كان ثالث حاسمي التأهل بالفوز على باوك اليوناني 2-0، بعد أن فاز ذهابا 2-1.

وتقدم جوري سيزوتي في الدقيقة 30، وأضاف دافيد ميكوليسيكو الهدف الثاني في الدقيقة 81.

على الجانب الآخر غادر جالاتا سراي التركي رغم تعادله 2-2 مع ألكمار الهولندي، بسبب نتيجة الذهاب التي كانت 4-1 لصالح ألكمار.

تقدم سيا مايكوما في الدقيقة 42 لألكمار، وأضاف دينسي كاسيوس الثاني في الدقيقة 55.

وقلص فيكتور أوسيمين الفارق في الدقيقة 56، بينما تعادل رولاند سالاي في الدقيقة 70.

بودو جليمت روما الدوري الأوروبي جالاتا سراي
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