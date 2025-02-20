جوميز بعد الانتصار الثاني على التوالي: ما زالنا نعاني من ضغط شبح الهبوط

يرى جوزيه جوميز مدرب الفتح أن فريقه ما زال يعاني من ضغوط خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي رغم تحقيق انتصارين متتاليين.

وحقق الفتح الانتصار على العروبة 1-0 ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لعبنا تحت الضغط، ومازال الفريق تحت الضغط المعنوي من أجل تحقيق النقاط والهروب من مناطق الخطر".

وأضاف"لعبنا بأسلوبنا ونجحنا في إحراز هدف وأهدرنا فرصا عديدة. استهدفنا إبعاد عمر السومة هداف العروبة عن منطقة الـ18 الخاصة بالفريق".

وأتم مدرب الزمالك السابق "دجانيني يقدم جهدا كبيرا ولابد من حماية اللاعب حتى تتحسن الأمور الفنية وإضاعة الفرص أمر طبيعي مقابل تقديم جهد كبير".

هددددددف⚽! من ركلة حرة 🔥 مراد باتنا علقها في شباك كوكي 🥅 الفتح 1 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي ⁧#الفتح_العروبة | #SSC pic.twitter.com/wV8kjDPbg1 — SSC (@ssc_sports) February 20, 2025

وتعد هذه المرة الأولى خلال الموسم الجاري التي يحقق فيها الفتح انتصارين متتاليين بعد فوزه في الجولة الماضية على الاتفاق 2ـ1، والرابع له حتى نهاية الجولة 21.

وأحرز المغربي مراد باتنا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 31.

بهذه النتيجة ارتقى الفتح للمركز الـ 17 (قبل الأخير) بـ 16 نقطة، فيما بقي العروبة على نقاطه السابقة 20 في المركز الـ 14.