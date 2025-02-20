كهربا يصنع ويساهم في عودة الاتحاد للانتصارات محليا بثلاثية ضد أبو سليم

قاد محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه الاتحاد للفوز على أبو سليم بنتيجة 3-0 في الجولة 13 من الدوري الليبي.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات تعادل في 3 منها وخسر 1.

وتقدم محمود الشلوي للاتحاد في الدقيقة 36.

وأرسل كهربا عرضية في الدقيقة 45 أودعها المهاجم برأسية صوب الشباك لكنها ارتطمت بقدم مصدق العمامي وسكنت الشباك كهدف عكسي ليضاعف النتيجة.

وأرسل كهربا بينية لنوفل الزرهوني في الدقيقة 71 ليسجل الوافد الجديد ثالث الأهداف.

وكان كهربا قد سجل في أول ظهور له بقميص الاتحاد ضد المجد في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وكان النادي قد فعّل بند شراء اللاعب عقب انضمامه بأيام قليلة.

وكلفت الصفقة نادي الاتحاد الليبي 200 ألف دولار بواقع 125 ألف دولار وقت الإعارة بالإضافة لـ 75 ألف دولار لتفعيل بند الشراء.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 18 نقطة بعد مرور 12 مباراة في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة من الدوري.

وتم تقسيم الفرق الليبية لـ 4 مجموعات ويتأهل أول 3 من كل مجموعة من أجل خوض المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والمشاركة القارية.