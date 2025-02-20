كهربا يصنع ويساهم في عودة الاتحاد للانتصارات محليا بثلاثية ضد أبو سليم

الخميس، 20 فبراير 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

كهربا - الاتحاد الليبي

قاد محمود عبد المنعم "كهربا" فريقه الاتحاد للفوز على أبو سليم بنتيجة 3-0 في الجولة 13 من الدوري الليبي.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات تعادل في 3 منها وخسر 1.

وتقدم محمود الشلوي للاتحاد في الدقيقة 36.

أخبار متعلقة:
بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني يزامل كهربا في الاتحاد الليبي لمزاملة كهربا.. الاتحاد الليبي يتعاقد مع نجم الرجاء المغربي "إلى اللقاء وليس وداعا".. رسالة من كهربا إلى جماهير الأهلي بعد الانتقال للاتحاد الليبي الاتحاد الليبي يعلن تفعيل بند شراء كهربا من الأهلي بشكل رسمي

وأرسل كهربا عرضية في الدقيقة 45 أودعها المهاجم برأسية صوب الشباك لكنها ارتطمت بقدم مصدق العمامي وسكنت الشباك كهدف عكسي ليضاعف النتيجة.

وأرسل كهربا بينية لنوفل الزرهوني في الدقيقة 71 ليسجل الوافد الجديد ثالث الأهداف.

وكان كهربا قد سجل في أول ظهور له بقميص الاتحاد ضد المجد في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وكان النادي قد فعّل بند شراء اللاعب عقب انضمامه بأيام قليلة.

وكلفت الصفقة نادي الاتحاد الليبي 200 ألف دولار بواقع 125 ألف دولار وقت الإعارة بالإضافة لـ 75 ألف دولار لتفعيل بند الشراء.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 18 نقطة بعد مرور 12 مباراة في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة من الدوري.

وتم تقسيم الفرق الليبية لـ 4 مجموعات ويتأهل أول 3 من كل مجموعة من أجل خوض المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب والمشاركة القارية.

كهربا الاتحاد الليبي الدوري الليبي
نرشح لكم
بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي أزمة تلوح في الأفق.. هل يتكرر سيناريو نهضة بركان واتحاد الجزائر مجددا في الكونفدرالية؟ الإقصائيات الثالثة والابتسامة الأخيرة للفريق السوداني.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال 3 أهداف في 4 دقائق.. عودة مجنونة لـ أهلي دبي ضد الوحدات في أبطال آسيا 2 بعد ارتباطه بـ الزمالك..الزرهوني يزامل كهربا في الاتحاد الليبي تمهيدا لانتقال للدوري الليبي.. فاركو يعلن رحيل سيف تيري الدوري المغربي - 15 نقطة تفصل نهضة بركان عن اللقب.. وصحوة الوداد مستمرة منافس الأهلي المحتمل - الترجي يحسم لقب السوبر التونسي بصافرة مصرية
أخر الأخبار
بظهور تقنية الفيديو.. اتحاد الكرة يعلن حكام 4 مباريات من الجولة 15 4 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر - سقوط هايدينهايم في الوقت الإضافي وتأهل قبرصي وثأر يوناني في اللحظة الأخيرة 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: فان بيرسي على أعتاب قيادة فينيورد الهولندي فنيا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما يقصي بورتو بصعوبة.. وموقعة جنونية تنصر بودو جليمت على تيفنتي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوميز بعد الانتصار الثاني على التوالي: ما زالنا نعاني من ضغط شبح الهبوط 50 دقيقة | سعودي في الجول
كهربا يصنع ويساهم في عودة الاتحاد للانتصارات محليا بثلاثية ضد أبو سليم 51 دقيقة | الوطن العربي
وزير الرياضة يعلن خوض 8 لاعبين من كابيتانو لفترة معايشة في مانشستر سيتي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد السكندري يضم لاعبا جديدا من جنوب السودان لأجل BAL ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة 4 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز