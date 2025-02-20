وزير الرياضة يعلن خوض 8 لاعبين من كابيتانو لفترة معايشة في مانشستر سيتي

الخميس، 20 فبراير 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - محمد صلاح - منتخب مصر

أعلن أشرف صبحي وزير الرياضة عن التوصل لاتفاق مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض فترة معايشة لمجموعة من اللاعبين الشباب.

وجاء ذلك على هامش وصول برنامج "كابيتانو" للمراحل النهائية في موسمه الثالث.

وقال أشرف صبحي عبر أون تايم سبورتس: "توصلنا لاتفاقية مع نادي مانشستر سيتي لخوض 8 لاعبين من مشروع كابيتانو فترة معايشة كاملة وحضور الأحداث الكبيرة".

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وسبق أن ضم الزمالك 7 لاعبين من مشروع كابيتانو مصر في يوليو الماضي.

وجاء التعاقد مع لاعبين مواليد 2008 وهما حازم اليماني وعيد العزازي.

بينما على مستوى مواليد 2009 فتعاقد الزمالك مع كل من محمد بسيوني وعبد الرحمن علاء ويوسف علاء والسيد محمود ومحمود ناصر.

ويضم حاليا مانشستر سيتي بين صفوفه عمر مرموش الذي انضم حديثا للفريق قادما من فرانكفورت الألماني.

أشرف صبحي مانشستر سيتي كابيتانو
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