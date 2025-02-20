الهلال: كل الاحتمالات واردة أمام الأهلي.. ومجلس الإدارة يحسم قرار الملعب

الخميس، 20 فبراير 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

علي معلول - الهلال والأهلي

يثق عبد المهمين الأمين مدير الكرة بنادي الهلال السوداني في قدرات فريقه قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وسيلتقي الهلال مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-25، حسبما أسفرت قرعة البطولة.

وقال عبد المهمين الأمين مدير الكرة بنادي الهلال عبر قناة الأهلي: "كل الاحتمالات واردة في مباراتنا أمام الأهلي. نؤمن بحظوظنا وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل لنصف النهائي".

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وأضاف"الأهلي فريق كبير ويملك تاريخ رائع في دوري أبطال إفريقيا، ولكن الهلال قدم مستويات جدية للغاية في هذه النسخة ووصول الفريقين لهذه المرحلة من البطولة دليل على قوتهما".

وأتم"ملعب الهلال؟ الأمر كاملا في يد مجلس إدارة نادي الهلال وهو من سيحدد أين سنخوض مباراة الإياب".

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الهلال (المباراة رقم 1)

بيراميدز × الجيش الملكي (المباراة رقم 2)

صندوانز × الترجي (المباراة رقم 3)

مولودية الجزائر × أورلاندو (المباراة رقم 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

المباراة رقم 3 × المباراة رقم 1

المباراة رقم 4 × المباراة رقم 2

وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الإياب خارج مصر، أما بيراميدز ففي حال وصوله سيلعب الإياب على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2) أبريل - إيابا: أحد أيام (8 - 9) أبريل.

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 20) أبريل - إياب: أحد أيام (25 - 26) أبريل.

النهائي

الذهاب: 24 مايو - الإياب: 1 يونيو.

الأهلي الهلال السوادني دوري أبطال إفريقيا
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