في القاهرة.. رحلة لـ ميلان بالشرق الأوسط رفقة كأس السوبر الإيطالي

الخميس، 20 فبراير 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

ميلان

يعود نادي ميلان الإيطالي إلى الشرق الأوسط مجددا رفقة كاس السوبر الإيطالي للاحتفال بفوزه الذي حققه في الرياض الشهر الماضي وسط مشجعيه في الشرق الأوسط.

وسيحط اللقب في جولة خاصة رحاله في دبي والرياض والقاهرة، ما يوفر فرصة حصرية للمشجعين لرؤية الكأس المميزة عن قرب ولقاء أسطورة النادي حارس المرمى ديدا، وذلك في مجموعة محددة من متاجر بوما.

وتؤكد جولة الكأس الحضور القوي لنادي ميلان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسلط الضوء على الرابط العميق الذي يشاركه مع أكثر من 35 مليون من عشاق النادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبصفته أكثر نوادي كرة القدم الإيطالية متابعةً في الشرق الأوسط، يواصل ميلان جهوده للتقريب بين الرياضة والثقافة ونمط الحياة، موفراً تجارب استثنائية لقاعدته الجماهيرية المخلصة.

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ولا تقتصر عودة ميلان إلى المنطقة مع كأس السوبر الإيطالية على كونها مجرد جولة استعراضية، بل تشكل احتفالاً بإرث النادي العالمي وعلاقته المتنامية مع جماهيره. وستحط جولة الكأس رحالها مع مجموعة مختارة من متاجر بوما الرئيسية في القاهرة، حيث ستتيح للمشجعين فرصة الاقتراب من أحد أشهر الجوائز في عالم كرة القدم الإيطالية والتفاعل مع أيقونة النادي ديدا، أحد الركائز المهمة في مسيرة إيه سي ميلان الحافلة بالانتصارات.

ويُعد ديدا واحداً من أعظم حرّاس المرمى في جيله، إذ لعب دوراً مهماً في نجاحات النادي على المستوى المحلي والأوروبي. ويضفي حضوره طابعاً خاصاً على الجولة، حيث يقدم فرصة قد لا تتكرر للاطلاع على معلومات مهمة من أحد أشهر لاعبي النادي.

ويمكن للمشجعين حضور جولة الكأس في الموقع التالي:

  • القاهرة - الاثنين 24 فبراير، متجر بوما في ديستريكت 5، من الساعة 21:00 حتى الساعة 23:00

ويسلط حضور ميلان المتواصل في الشرق الأوسط الضوء على التزام النادي بالتواصل مع مشجعيه في المنطقة. كما رسّخ مكانته بصفته النادي الإيطالي الأكثر شهرةً في المنطقة، مستحوذاً على 19.2% من قاعدة مشجعي كرة القدم، إلى جانب تحقيق أرقام قياسية في نسب المشاهدة التلفزيونية.

وتتزامن جولة الكأس أيضاً مع مناسبة مهمة في مسيرة ميلان، حيث يحتفل بمرور 125 عاماً على تأسيسه هذا الموسم. وشكّل النادي خلال تاريخه محطة تجمع كرة القدم والثقافة ونمط الحياة، ليعبر حدود الرياضة وصولاً إلى عالم الموضة والترفيه وثقافة المشجعين العالمية.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 125، كشف ميلان عن قميص خاص بهذه المناسبة، صُمم بالشراكة مع بوما وبمساهمة عشرات الآلاف من مشجعي النادي حول العالم.

ويدعو ميلان المشجعين في القاهرة ليكونوا جزءاً من هذه اللحظة الخاصة في تاريخ النادي وزيارة متاجر بوما الرئيسية في التواريخ المحددة.

ميلان السوبر الإيطالي استاد القاهرة
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