الإسماعيلي يتوجه بالشكر للجهات المعنية بعد إخلاء سبيل جماهيره المحتجزة

يعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن سعادته بعودة الشباب المحتجزين من جماهير النادي، إلى منازلهم اليوم الخميس، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلهم.

ويؤكد مجلس الإدارة أن الجماهير هي حجر أساس النادي وقلبه النابض، مشددا على أنهم الداعم الأكبر للنادي على مدار تاريخه.

ويوجه مجلس إدارة النادي الشكر، إلى الجهات المعنية بمراعاة مستقبل الشباب، وإخلاء سبيلهم بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي 4-0 ضمن مناسفات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وانتهت مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري، والتي اختتمت بخسارة المصري أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

ويتصدر بيراميدز الدوري بعد 14 جولة برصيد 33 نقطة، فيما يلاحقه الأهلي برصيد 32 نقطة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وذلك قبل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري.

نظام الدوري الاستثنائي

وتتبقى 3 جولات على نهاية الدور الأول والذي سيحدد الفرق التسعة المتنافسة على اللقب، والمجموعة الأخرى التي تنافس على البقاء في الدوري.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثنائي حيث يقام الدور الأول من 17 جولة، ليتم تقسيم فرق الدوري إلى مجموعتين، لتتنافس الفرق من المركز الأول إلى التاسع لتحديد البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات الإفريقية.

وتتنافس الفرق من المركز العاشر إلى 18 للمنافسة على البقاء، حيث سيشهد هذا الموسم هبوط فريقين.