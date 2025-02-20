مران الزمالك - جلسة بيسيرو وتدريبات خططية تحضيرا لمواجهة الأهلي

الخميس، 20 فبراير 2025 - 20:10

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

يواصل فريق الزمالك تحضيراته لمواجهة الأهلي المرتقبة ضمن مسابقة الدوري.

وخاض فريق الزمالك تدريبه مساء اليوم الخميس على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعداداً لمباراة الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز والعمل بجدية استعداداً للقاء القمة، وشدد على أهمية تحقيق الفوز في اللقاء، وشرح بعض الأمور الفنية التي ستم تنفيذها في المران.

وبدأ التدريب بفقرة بدنية تحت إشراف مايكل موريرا مخطط الأحمال لتجهيز اللاعبين بدنياً لمباراة القمة المقبلة.

وفي نفس الوقت خاض حراس المرمى تدريبات متنوعة تحت إشراف نونو كارباتو مدرب الحراس، شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية وتدريبات سرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة فنية للاعبين لتطبيق بعض الجوانب الخططية استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه الفقرة الفنية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز متصدر الترتيب.

بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 27 نقطة.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام مختلف إذ سيتم تقسيم الفرق عقب نهاية الدور الأول والجولة 17.

ويلعب أول 9 فرق في الترتيب، الدور الثاني بالنقاط التي حصل عليها كل فريق في الدور الأول لتحديد بطل الدوري.

أما الفرق من العاشر إلى الثامن عشر فستلعب فيما بينها لتحديد الثنائي الهابط لدوري المحترفين.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
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