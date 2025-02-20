بسبب البطولات الإفريقية.. اتحاد الكرة يعلن تعديل مواعيد كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024-2025.

وكان من المقرر إقامة مباريات دور الـ8 يومي 11 و12 مارس المقبل.

وتم نقل المباريات إلى يومي الجمعة 14 والسبت 15 مارس، وذلك بسبب الإعلان عن الارتباطات الإفريقية.

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية.

ولا يشارك الأهلي في النسخة الحالية من كأس مصر وفقا للائحة، بسبب قراره بعدم استكمال المسابقة في الموسم الماضي.

وبذلك يلعب الفائز من الزمالك ومودرن سبورت في مواجهة سموحة يوم 14 مارس على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

بينما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد الجونة في اليوم ذاته على ملعب المقاولون العرب.

ويلعب الفائز من بيراميدز والمقاولون العرب ضد إنبي يوم 15 مارس، في التاسعة والنصف مساء على الملعب الفائز من بيراميدز والمقاولون.

وفي الوقت ذاته يلعب الفائز من غزل المحلة وفاركو، ضد الفائز من البنك الأهلي والمصري، على ملعب الفائز من المحلة وفاركو.

وكان من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يومي 14 و15 مارس، ولكن تم نقلهما إلى يوم الجمعة 28 مارس.

ويتبقى 4 مباريات في دور الـ16 وهي:

الزمالك × مودرن سبورت – 7 مارس

البنك الأهلي × المصري – 7 مارس

غزل المحلة × فاركو – 8 مارس

بيراميدز × المقاولون العرب – 8 مارس

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على زد.