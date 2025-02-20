بسبب البطولات الإفريقية.. اتحاد الكرة يعلن تعديل مواعيد كأس مصر

الخميس، 20 فبراير 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

كأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعديل مواعيد مباريات بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024-2025.

وكان من المقرر إقامة مباريات دور الـ8 يومي 11 و12 مارس المقبل.

وتم نقل المباريات إلى يومي الجمعة 14 والسبت 15 مارس، وذلك بسبب الإعلان عن الارتباطات الإفريقية.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يؤجل دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: قرار منتظر بشأن الشركة المسؤولة عن الفيديو بسبب تهديدها رئيس مولودية الجزائر: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال البنا وأمين عمر ومعروف.. كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر النخبة

ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية.

ولا يشارك الأهلي في النسخة الحالية من كأس مصر وفقا للائحة، بسبب قراره بعدم استكمال المسابقة في الموسم الماضي.

وبذلك يلعب الفائز من الزمالك ومودرن سبورت في مواجهة سموحة يوم 14 مارس على استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

بينما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد الجونة في اليوم ذاته على ملعب المقاولون العرب.

ويلعب الفائز من بيراميدز والمقاولون العرب ضد إنبي يوم 15 مارس، في التاسعة والنصف مساء على الملعب الفائز من بيراميدز والمقاولون.

وفي الوقت ذاته يلعب الفائز من غزل المحلة وفاركو، ضد الفائز من البنك الأهلي والمصري، على ملعب الفائز من المحلة وفاركو.

وكان من المقرر إقامة مباراتي نصف النهائي يومي 14 و15 مارس، ولكن تم نقلهما إلى يوم الجمعة 28 مارس.

ويتبقى 4 مباريات في دور الـ16 وهي:

الزمالك × مودرن سبورت – 7 مارس

البنك الأهلي × المصري – 7 مارس

غزل المحلة × فاركو – 8 مارس

بيراميدز × المقاولون العرب – 8 مارس

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي على زد.

بيراميدز الزمالك المصري كأس مصر
نرشح لكم
مران الزمالك - جلسة بيسيرو وتدريبات خططية تحضيرا لمواجهة الأهلي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: قرار منتظر بشأن الشركة المسؤولة عن الفيديو بسبب تهديدها رئيس مولودية الجزائر: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال البنا وأمين عمر ومعروف.. كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر النخبة بحثا عن الفوز الأول.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية عبد العزيز: الزمالك لم يهتم كثيرا بقرعة الكونفدرالية لهذا السبب الهلال: لا يوجد منافس للأهلي في إفريقيا.. ونتمنى إسعاد الشعب السوداني تأهل على حسابه من قبل.. تاريخ مواجهة المصري مع سيمبا التنزاني
أخر الأخبار
أزمة تلوح في الأفق.. هل يتكرر سيناريو نهضة بركان واتحاد الجزائر مجددا في الكونفدرالية؟ 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - جلسة بيسيرو وتدريبات خططية تحضيرا لمواجهة الأهلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب البطولات الإفريقية.. اتحاد الكرة يعلن تعديل مواعيد كأس مصر 18 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يؤجل دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين 22 دقيقة | القسم الثاني
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: قرار منتظر بشأن الشركة المسؤولة عن الفيديو بسبب تهديدها 32 دقيقة | الدوري المصري
رئيس مولودية الجزائر: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال 59 دقيقة | الكرة المصرية
البنا وأمين عمر ومعروف.. كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر النخبة ساعة | الكرة المصرية
مدرب سيمبا: المصري يسير جيدا في الدوري ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة