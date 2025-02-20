اتحاد الكرة يؤجل دوري المحترفين بسبب منتخب المحليين

الخميس، 20 فبراير 2025 - 19:57

كتب : رضا السنباطي

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل منافسات مسابقة دوري المحترفين بسبب منتخب المحلين.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل منافسات الجولة 24 لدوري المحترفين بسبب ارتباطات منتخب المحليين.

وستقام منافسات الجولة 24 يوم 11 مارس بدلا من يوم 26 فبراير الجاري حيث سينضم أكثر من عنصر من الدرجة الثانية لمنتخب المحليين.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – المقاولون العرب ينتصر من جديد.. وخسارة طنطا بلا محترفين.. أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين للمشاركة في بطولة المغرب اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي مصر وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس الأمم للمحليين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للمحليين

وسيجري منتخب المحليين معسكرا تحضيرا بقيادة وائل رياض مدرب الفريق استعدادا لمواجهة منتخب جنوب افريقيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 28 فبراير الساعة الرابعة عصرًا على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويقود وائل رياض تدريب المنتخب المصري للمحليين ويعاونه شريف عبد الفضيل وأحمد رؤوف.

وفي حالة تجاوز المنتخب المصري تلك المرحلة سيواجه الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب الجزائر أمام الفائز من جامبيا أمام الجابون، لتحديد المتأهل الثاني لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجرى قرعة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقررة أغسطس المقبل.

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

وفي حالة تأهل المنتخب المصري سيتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة.

وجاءت نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

مجموعة الأولى: كينيا - المغرب - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا - مدغشقر - موريتانيا - بوركينا فاسو - إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا - النيجر - غينيا - (المتأهل الثاني من التصفيات) - (المتأهل الأول من التصفيات)

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو - السودان - نيجيريا.

وتأجلت انطلاق موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

منتخب مصر للمحليين دوري المحترفين وائل رياض
نرشح لكم
الهلال بمطروح لـ في الجول: تعطل حافلة الفريق تسبب في عدم خوض مباراة شباب كوم حمادة القسم الثاني ب - صعود مركز شباب القزازين ودلفي لدورة الترقي علاء نوح مديرا فنيا لـ طنطا خلفا لخالد عيد مدرب دمياط السابق يوضح لـ في الجول كيف اكتشف مراهنة اللاعبين.. وسبب آخر للهبوط دوري المحترفين – المقاولون العرب ينتصر من جديد.. وخسارة طنطا القسم الثاني - إيقاف مدرب نبروه 8 مباريات رئيس دمياط لـ في الجول: 13 لاعبا من الفريق يراهنون على خسارتنا دوري القسم الثاني - الإنتاج الحربي يتأهل إلى الترقي.. وهبوط البلاستيك
أخر الأخبار
لتسهيل مهمة وائل رياض.. اختيارات مدربي دوري المحترفين لمنتخب المحليين 3 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة الدوري الأوروبي والطريق للنهائي - مواجهة صعبة لـ يونايتد.. وروما يصطدم بـ بلباو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سيدات مصر أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر - قرعة دور الـ16 لـ دوري المؤتمر 2 ساعة | كأس العالم للأندية
البطيخ رمز لدعم فلسطين.. بالستينو التشيلي يكشف عن قميصه الجديد 3 ساعة | الوطن العربي
الهلال السوداني: لا نخشى مواجهة الأهلي.. وتربطنا علاقات تاريخية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-2-2025 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري والإنجليزي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 3 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 4 قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة