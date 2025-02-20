رئيس مولودية الجزائر: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

الخميس، 20 فبراير 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

خالد بن يحيى - مولودية الجزائر

يحلم حكيم حاج رجكم رئيس نادي مولودية الجزائر بمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي حامل اللقب ضد الهلال السوداني، فيما سيلعب مولودية الجزائر أمام أورلاندو بايرتس.

وقال حكيم حاج رجكم رئيس مولودية الجزائر عبر بي إن سبورتس: "أورلاندو بايرتس خصم قوي، ولكن تفادي الدربيات العربية أمرا جيد".

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وشدد "نريد أن نذهب بعيدا في هذه البطولة ونتمنى مواجهة الأهلي في المباراة النهائية".

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الهلال (المباراة رقم 1)

بيراميدز × الجيش الملكي (المباراة رقم 2)

صندوانز × الترجي (المباراة رقم 3)

مولودية الجزائر × أورلاندو (المباراة رقم 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

المباراة رقم 3 × المباراة رقم 1

المباراة رقم 4 × المباراة رقم 2

وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الإياب خارج مصر، أما بيراميدز ففي حال وصوله سيلعب الإياب على استاد الدفاع الجوي.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي مولودية الجزائر
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