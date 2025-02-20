البنا وأمين عمر ومعروف.. كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر النخبة

استقر الاتحاد الافريقى لكرة القدم كاف على اختيار 6 حكام مصريين للإنضمام إلى معسكر النخبة.

ويقام معسكر النخبة للحكام خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل، بكوت ديفوار بالعاصمة أبيدجان .

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي:

"استقر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "CAF" على اختيار 6 حكام مصريين للإنضمام إلى معسكر النخبة المقرر إقامته خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل، بكوت ديفوار بالعاصمة أبيدجان.

تم اختيار ثلاثة حكام ساحة و هم :-

أمين عمر

محمد معروف

محمود البنا

وتم اختيار حكمين مساعدين وهم :

محمود أبو الرجال

أحمد حسام طه

ومحمود عاشور حكم تقنية الفيديو

والمحاضر تامر درى".

يذكر أن كوت ديفوار استضافت النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.

فيما ستستضيف المغرب النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.