الأهلي: هدفنا التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي.. ولا يوجد فريق سهل في هذه المرحلة

الخميس، 20 فبراير 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

شدد سمير عدلي المدير الإداري لفريق النادي الأهلي وممثل الفريق في قرعة دجوري أبطال إفريقيا على صعوبة مواجهة الهلال السوداني.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن مواجهة الأهلي حامل اللقب ضد الهلال السوداني.

وقال سمير عدلي عبر بي إن سبورتس: "الأهلي يحترم جميع المنافسين ودائما مبارياته أمام الهلال السوداني ما تتسم بالقوة والندية. هدفنا التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي وتحقيق طموحات جماهيرنا التي لا حدود لها"

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"الهلال يخوض مبارياته خارج السودان؟ لا يوجد فريق سهل في هذه المرحلة والهلال حقق نتائج إيجابية ويملك فريقا جيدا، لكن الأهلي اعتاد على الانتصارات في جميع الظروف".

وكان قد تأهل فريقا الأهلي وبيراميدز إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتهما.

ويلعب فريقا الأهلي وبيراميدز مباراة الذهاب في مصر بينما الإياب خارج مصر.

ولن يتواجه فريقا الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال إلا في حال الوصول للمباراة النهائية.

إذ تقام منافسات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 1 و2 أبريل المقبل، بينما الإياب أحد أيام 8 و9 من الشهر نفسه.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × الهلال (المباراة رقم 1)

بيراميدز × الجيش الملكي (المباراة رقم 2)

صندوانز × الترجي (المباراة رقم 3)

مولودية الجزائر × أورلاندو (المباراة رقم 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

المباراة رقم 3 × المباراة رقم 1

المباراة رقم 4 × المباراة رقم 2

وحال وصول الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الإياب خارج مصر، أما بيراميدز ففي حال وصوله سيلعب الإياب على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2) أبريل - إيابا: أحد أيام (8 - 9) أبريل.

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 20) أبريل - إياب: أحد أيام (25 - 26) أبريل.

النهائي

الذهاب: 24 مايو - الإياب: 1 يونيو.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال ، السوداني
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