تحديد موعد مباراتي الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي بالكونفدرالية

الخميس، 20 فبراير 2025 - 17:45

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد فاركو

أعلن نادي الزمالك موعد مباراتي فريقه أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي ضمن ربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

وأوقعت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الزمالك حامل اللقب في مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه سيحل ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

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فيما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 9 أبريل من الشهر ذاته.

وكان قد تأهل فريقا الزمالك والمصري إلى ربع النهائي من المجموعة الرابعة.

وهناك مواجهة مصرية محتملة حال تأهل الزمالك والمصري إلى نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

الزمالك الكونفدرالية
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