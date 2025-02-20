حكم مواجهة مصر والمغرب في الأولمبياد.. طاقم تحكيم نرويجي لمباراة القمة

الخميس، 20 فبراير 2025 - 15:54

كتب : أحمد الخولي

الحكم النرويجي إسبين إيسكاس

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.

ويدير المباراة إسبين إيسكاس حكم ساحة، ويعاونه جان إيريك إنجان مساعد أول، وإسحاق باشيفكين حكم مساعد ثان، ويتواجد عثمان إسلام حكما رابعا.

ويتواجدة على تقنية الفيديو الحكم توم هارالد هاجن، ويساعده كريستوفر هاجينس.

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وأدار إيسكاس 5 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بينهم مباراة ليفربول أمام ميلان في مرحلة الدوري، وسبورتنج لشبونة أمام بروسيا دورتموند في الجولة الإقصائية المؤهلة لدور الـ16.

وأدار إسبين إيسكاس مباراة مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، وتواجد أيضا مساعديه جان إيريك إنجان، وإسحاق باشيفكين لإدارة المباراة.

وأدار الحكم النرويجي إيسكاس نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2023 بين فرنسا وألمانيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يتبعه الزمالك بـ27 نقطة في المركز الثالث.

الأهلي الزمالك حكم القمة
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