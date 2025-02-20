يد - بحضور مدربي الدوري.. باستور يلقي محاضرة عن أداء منتخب مصر فى بطولة العالم

الخميس، 20 فبراير 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور - حفل فودافون لتكريم منتخب مصر لكرة اليد

ألقى الإسباني خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد محاضرة تفصيلية عن أداء الفريق المصرى فى بطولة العالم الاخيرة للمدربين المصريين.

وأقيمت المحاضرة بقاعة المحاضرات بالمركز الأولمبي حيث استعرض المدرب الاسباني خوان كارلوس باستور خلالها تحليل أداء المنتخب المصرى خلال منافسات بطولة العالم الاخيرة.

كما شملت المحاضرة كيفية التحضير للبطولات العالمية والقارية وتعامل المدرب مع كافة المواقف التي تقابله قبل البطولة.

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ويأتي ذلك في ظل اهتمام مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بزيادة الخبرات التدريبية لمدربي كرة اليد المصرية فى جميع الاندية والارتقاء بمستوى المدرب المصري والاستفادة من خبرات المدربين الاجانب ليعود ذلك بالنفع على مستوى الأندية المصرية وعناصر اللعبة.

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وجاء ذلك بحضور مدربي الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية المصرية ومدربي دوري المحترفين ومدربي أندية القسم الثاني.

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

فقد شهدت آخر دقيقتين في اللقاء صحوة مصرية ليخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

لكن لوكا كاراباتيتيش نجح في تسجيل هدف سريع، لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.

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نتائج مصر في آخر 4 نسخ من بطولة العالم "عقدة ربع النهائي مستمرة"

نسخة 2019: الخسارة من الدنمارك 26-20 في ربع النهائي

نسخة 2021: الخسارة من الدنمارك 4-3 برميات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل 35-35

نسخة 2023: الخسارة من السويد 25-22 في ربع النهائي

نسخة 2025: الخسارة من فرنسا 34-33 في ربع النهائي

خوان كارلوس باستور منتخب مصر لكرة اليد
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