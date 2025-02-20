الاتحاد الآسيوي يكشف هوية المتأهل بعد انسحاب فريق صيني من دوري الأبطال

الخميس، 20 فبراير 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس تأهل فريق شنغهاي بورت إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد انسحاب مواطنه شاندونج تايشان.

سيواجه شنغهاي بورت منافسه يوكوهاما مارينوس الياباني في دور الـ16الشهر المقبل.

وخسر شنغهاي بورت بهدفين دون مقابل في مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري أمام يوكاهاما يوم الأربعاء، لكنه استفاد من انسحاب مواطنه شاندونج تايشان.

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وحسم الاتحاد الآسيوي الجدل وأكد تأهل شنغهاي حين نشر الجدول الرسمي لمباريات ثمن النهائي.

ماذا حدث؟

يوم الأربعاء، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا أكد فيه اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحبا من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانسحب فريق شاندونج تايشان الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة قبل ساعات فقط من مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري أمام أولسان في كوريا الجنوبية، الأربعاء.

وأفاد البيان: "بحسب المادة 5-2 من تعليمات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، فقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحباً من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأكيد النادي عدم نيته الحضور لخوض المباراة أمام أولسان الكوري، والمقررة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025".

وأضاف البيان "سوف يتم إحالة الأمر إلى لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل اتخاذ القرار المناسب".

ولم يكشف أي طرف عن سبب عدم سفر شاندونج لخوض المباراة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وحصد شاندونج 10 نقاط من مبارياته السبع الأولى، وكان في حاجة إلى التعادل فقط أمام أولسان لتأكيد تقدمه إلى دور الـ 16.

وتقام منافسات ثمن النهائي أحد يومي 3 و4 مارس المقبل بمنافسات الذهاب، بينما مباراة الإياب أحد يومي 10 و11 مارس.

دوري أبطال آسيا للنخبة
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