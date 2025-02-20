اسكواش - نور الشربيني: الطريق ليس سهلا للنجاح في الأولمبياد.. وفيدرير قدوتي

الخميس، 20 فبراير 2025 - 14:09

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

ترى نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية أن أمر المشاركة في الأولمبياد والمنافسة على ميداليات اللعبة في لوس أنجلوس 2028 مغاير تماما لما يدور في الوقت الحالي.

وكان قد تم إعلان إدراج رياضة الاسكواش في الأولمبياد للمرة الأولى تاريخيا بنسخة 2028 المقرر إقامتها في لوس أنجلوس.

وتحدثت نور الشربيني في حوار مطول مع موقع الأولمبياد الرسمي كونها أحد أساطير اللعبة وثاني أكثر لاعبة متوجة ببطولات العالم برصيد 7 ألقاب ويفصلها لقب وحيد عن معادلة الماليزية نيكول دافيد.

أخبار متعلقة:
اسكواش - بمشاركة المصنفين الأوائل.. لاعبو مصر يخوضون منافسات تكساس المفتوحة اسكواش - علي فرج وهانيا الحمامي يتوجان وادى دجلة بلقب بطولة الأبطال 2025 اسكواش - علي فرج يدافع عن لقب بطولة الأبطال.. ونهائي مصري في السيدات اسكواش - تأهل 8 مصريين إلى ربع نهائي بطولة الأبطال

وقالت نور الشربيني لاعبة الاسكواش عبر موقع الأولمبياد الرسمي: "بدأ الجميع في الحديث عن عدد الميداليات التي سنحصل عليها في الاسكواش بالأولمبياد، لكن في الواقع الأمر ليس كذلك، لا يزال الطريق طويلا جدا ولا أعرف كيف سيكون الحال بعد 3 سنوات من الآن".

وتابعت "هناك دول بدأت بالفعل في التحرك نحو الاسكواش وهناك من بدأ أن يتحدانا في المنافسات".

وشدد نور الشربيني "المشاركة في الأولمبياد هو أمر حلمنا به جميعا لأنه أعلى مستوى من المنافسة، ولكن الآن نحتاج للتأكد من الاستعداد دون توقف حتى نصبح جاهزين لهذه اللحظة".

أما عن قدوتها فأوضحت "أحب مشاهدة التنس حتى الآن، وروجر فيدرير هو البطل الرياضي الوحيد من خارج مجتمع الاسكواش الذي اعتبره مصدر إلهام وقدوة رئيسية لي".

وأضافت "فيدرير لديه أسلوب مختلف عن باقي اللاعبين، كنت أشعر أنه مشابها تماما للعبة الاسكواش، لطالما أحببت كيف يتصرف في الملعب".

وبسؤالها عن الفصل بين الحياة الرياضية والشخصية فأجابت "لدي شخصية متناقضة تماما خارج الملعب على ما أنا عليه داخل الملعب، وفي الحقيقة أحب ذلك التوازن كما أحب لقب الأميرة المحاربة الذي يتم إطلاقه عليّ".

وشددت "أتفق مع مقولة الوصول إلى القمة أسهل بكثير من الاستمرار هناك، لذلك أحاول دائما ألا أبالغ في التفكير وأن أجهد نفسي وأشارك في كل بطولة كأنها المرة الأولى التي ألعب فيها وليس أنني حاملة اللقب".

واختتمت نور الشربيني تصريحاتها "لا يمكنك تقديم أفضل ما لديك كل يوم وفي كل بطولة، لذا فإن الأمر يدور في ذهنك، وأفضل طريقة للتعامل مع الضغوط هو عدم الاستماع كثيرا إلى التعليقات السلبية".

وتحتل نور الشربيني المركز الثاني في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش بعد فترة من الهيمنة على الصدارة، قبل أن تصعد زميلتها نوران جوهر إلى المركز الأول.

وتبلغ نور الشربيني من العمر 29 عاما وتعتبر واحدة من اللاعبات المرشحات للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

اسكواش نور الشربيني الأولمبياد
نرشح لكم
"حزينة وأرفض الحديث الآن بسبب الدربي".. قائدة سيدات الزمالك تكشف إيقافها من النادي كرة طائرة - تحديد مواعيد نصف نهائي دوري السيدات كما كشف في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك كرة سلة - انتصار الأهلي وخسارة سبورتنج في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري السيدات خبر في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك مقابل مليون جنيه كرة نسائية - قائمة منتخب السيدات استعدادا لمواجهتي رواندا في تصفيات أمم إفريقيا كرة طائرة - سيدات الأهلي أبطال السوبر المصري للمرة الثالثة بالفوز على الزمالك كرة نسائية - الأهلي يعزز صفوفه بصفقة فلسطينية
أخر الأخبار
رئيس مولودية الجزائر: نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال 17 دقيقة | الكرة المصرية
البنا وأمين عمر ومعروف.. كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر النخبة 32 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب سيمبا: المصري يسير جيدا في الدوري ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
بحثا عن الفوز الأول.. تاريخ مواجهات بيراميدز ضد الفرق المغربية ساعة | الكرة الإفريقية
عبد العزيز: الزمالك لم يهتم كثيرا بقرعة الكونفدرالية لهذا السبب ساعة | الكرة المصرية
الهلال: لا يوجد منافس للأهلي في إفريقيا.. ونتمنى إسعاد الشعب السوداني ساعة | الكرة الإفريقية
تأهل على حسابه من قبل.. تاريخ مواجهة المصري مع سيمبا التنزاني ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي: هدفنا التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي.. ولا يوجد فريق سهل في هذه المرحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 قرعة ثمن نهائي أبطال أوروبا - دربيات ومواجهات نارية منتظرة