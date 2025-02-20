اسكواش - نور الشربيني: الطريق ليس سهلا للنجاح في الأولمبياد.. وفيدرير قدوتي

ترى نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية أن أمر المشاركة في الأولمبياد والمنافسة على ميداليات اللعبة في لوس أنجلوس 2028 مغاير تماما لما يدور في الوقت الحالي.

وكان قد تم إعلان إدراج رياضة الاسكواش في الأولمبياد للمرة الأولى تاريخيا بنسخة 2028 المقرر إقامتها في لوس أنجلوس.

وتحدثت نور الشربيني في حوار مطول مع موقع الأولمبياد الرسمي كونها أحد أساطير اللعبة وثاني أكثر لاعبة متوجة ببطولات العالم برصيد 7 ألقاب ويفصلها لقب وحيد عن معادلة الماليزية نيكول دافيد.

وقالت نور الشربيني لاعبة الاسكواش عبر موقع الأولمبياد الرسمي: "بدأ الجميع في الحديث عن عدد الميداليات التي سنحصل عليها في الاسكواش بالأولمبياد، لكن في الواقع الأمر ليس كذلك، لا يزال الطريق طويلا جدا ولا أعرف كيف سيكون الحال بعد 3 سنوات من الآن".

وتابعت "هناك دول بدأت بالفعل في التحرك نحو الاسكواش وهناك من بدأ أن يتحدانا في المنافسات".

وشدد نور الشربيني "المشاركة في الأولمبياد هو أمر حلمنا به جميعا لأنه أعلى مستوى من المنافسة، ولكن الآن نحتاج للتأكد من الاستعداد دون توقف حتى نصبح جاهزين لهذه اللحظة".

أما عن قدوتها فأوضحت "أحب مشاهدة التنس حتى الآن، وروجر فيدرير هو البطل الرياضي الوحيد من خارج مجتمع الاسكواش الذي اعتبره مصدر إلهام وقدوة رئيسية لي".

وأضافت "فيدرير لديه أسلوب مختلف عن باقي اللاعبين، كنت أشعر أنه مشابها تماما للعبة الاسكواش، لطالما أحببت كيف يتصرف في الملعب".

وبسؤالها عن الفصل بين الحياة الرياضية والشخصية فأجابت "لدي شخصية متناقضة تماما خارج الملعب على ما أنا عليه داخل الملعب، وفي الحقيقة أحب ذلك التوازن كما أحب لقب الأميرة المحاربة الذي يتم إطلاقه عليّ".

وشددت "أتفق مع مقولة الوصول إلى القمة أسهل بكثير من الاستمرار هناك، لذلك أحاول دائما ألا أبالغ في التفكير وأن أجهد نفسي وأشارك في كل بطولة كأنها المرة الأولى التي ألعب فيها وليس أنني حاملة اللقب".

واختتمت نور الشربيني تصريحاتها "لا يمكنك تقديم أفضل ما لديك كل يوم وفي كل بطولة، لذا فإن الأمر يدور في ذهنك، وأفضل طريقة للتعامل مع الضغوط هو عدم الاستماع كثيرا إلى التعليقات السلبية".

وتحتل نور الشربيني المركز الثاني في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش بعد فترة من الهيمنة على الصدارة، قبل أن تصعد زميلتها نوران جوهر إلى المركز الأول.

وتبلغ نور الشربيني من العمر 29 عاما وتعتبر واحدة من اللاعبات المرشحات للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.