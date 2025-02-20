تقرير: برشلونة يرغب في ضم توماس بارتي من أرسنال

الخميس، 20 فبراير 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

توماس بارتي مع جيمي فاردي في مواجهة ليستر سيتي مع أرسنال

كشفت تقارير عن اهتمام نادي برشلونة بضم الغاني توماس بارتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كوت أوفسايد الإنجليزي، أن اللاعب الغاني لن يكلف برشلونة أي مقابل حيث ينتهي تعاقده مع أرسنال في يونيو 2025.

وأوضح الموقع الإنجليزي: "بارتي سيضيف قوة وخبرة في وسط ملعب برشلونة لامتلاكه خبرة اللاعب في الدوري الإسباني".

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ويمتلك اللاعب الخبرة في الليجا باللعب مع ألميريا موسم 2014 - 2015، قبل الانتقال للفريق الثاني في أتليتكو مدريد، ومنه إعارة لمدة موسم واحد مع مايوركا 2016 - 2017، قبل العودة والتواجد في التشكيل الأساسي لفريق أتليتكو مدريد حتى 2020.

وتوج بارتي مع أتليتكو مدريد ببطولات الدوري الإسباني ، والدوري الأوروبي، والسوبر الأوروبي.

وانضم بارتي إلى أرسنال في صيف 2020 ليتوج مع الفريق ببطولة وحيدة كأس الدرع الخيرية.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن برشلونة سيجد منافسة من يوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب الغاني.

ولعب بارتي هذا الموسم 24 مباراة، من إجمالي 25 مباراة في الدوري الإنجليزي، بدأ منهم 21 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع هدفين.

أما أوروبيا فلعب 8 مباريات، وساهم في هدف وحيد ليقود أرسنال إلى المركز الثالث في مرحلة الدوري.

توماس بارتي برشلونة أرسنال
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