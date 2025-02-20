كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا.. وموقف المجموعة

الخميس، 20 فبراير 2025 - 13:09

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - مصر سلة

يستهل منتخب مصر لرجال كرة السلة مشواره في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا غدا الجمعة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار ومدغشقر وإفريقيا الوسطى.

وكان الدور الأول قد أقيم في مصر العام الماضي.

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ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في أنجولا أغسطس المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالآتي:

الجمعة 21 فبراير - مصر × إفريقيا الوسطى - 1 ظهرا

السبت 22 فبراير - مصر × مدغشقر - 3 عصرا

الأحد 23 فبراير - مصر × كوت ديفوار - 6 مساء

ويأتي الترتيب عقب مرور 3 جولات كالآتي:

1- كوت ديفوار 6 نقاط

2- مصر 5 نقاط

3- مدغشقر 4 نقاط

4- إفريقيا الوسطى 3 نقاط.

ويحصد الفائز في المباراة على نقطتين بينما المهزوم نقطة واحدة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

إيهاب أمين – أحمد عادل – ميدو طه – يوسف شحاتة – مهاب ياسر – عمرو زهران – يوسف شوشة – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – مصطفى كيجو – عمر طارق.

كرة سلة منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا
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