لامين يامال: أُفضل موسيالا على نيمار.. ومهمة الحكام صعبة للغاية

اختار لامين يامال نجم برشلونة الإسباني أفضل 3 لاعبين لا يلعبون ضمن صفوف برشلونة.

وفضّل يامال في حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اختيار جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، ونيمار لاعب سانتوس البرازيلي، وسافينيو لاعب مانشستر سيتي.

وبسؤاله عن لاعب واحد من بينهم تفضل انضمامه لبرشلونة، رد يامال: "تريدني أن أقول نيمار ولكن لا سأختار موسيالا".

كما اختار ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة السابق أفضل لاعب في العالم.

وأثنى يامال في حواره على هانز فليك المدير الفني لبرشلونة: "هانز فليك كان جيدا من البداية، قبل مجيئي إلى هنا في الصيف كنت أشارك في بطولة أوروبا وتحدثت معه، وفوجئت بالمودة التي يكنها لنا جميعا، فهو يحاول التحدث مع الجميع".

وأكمل: "فليك يحاول أن يشرح لنا سبب الأشياء سواء كان يغيرك أو إذا لم تلعب، أي شئ يحاول شرح الأمور، إنه يحاول التأكد من أننا جميعًا نقوم بعمل جيد للغاية وأعتقد أنه أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم."

وعن غضبه أثناء استبداله، رد يامال: "المدرب يشرح لي ويلاحظ عندما أغضب فهذا طبيعي، لقد شرح لي السبب وطلب مني أن أبقى هادئا، والشيء الجيد في كرة القدم أن لديك مباراة أخرى كل 3 أيام، وفي نهاية الأسبوع سأتمكن من إثبات نفسي مرة أخرى.

وعن الاختلاف بين العام الحالي والماضي، أوضح يامال: "العام الماضي لم نكن في أفضل لحظة، واللاعبون المخضرمون مثل ليفاندوفسكي الذين فازوا بأبطال أوروبا وكل شيء أصبحوا أكثر إرهاقا ونحن الأصغر سنا نملك الطاقة، إنه أمر طبيعي، ولكن أعتقد أننا نقوم بعمل جيد هذا العام، حتى الآن نحن مثاليون ومتشوقون لمواصلة تسجيل الأهداف".

وعن الشكوى ضد الحكام الإسبان: "مهمة الحكم صعبة للغاية، إذا أطلقت صفارة لصالح فريق، سيشكو الجانب الآخر. وإذا لم يشتك أحد، سيشكو فريق آخر لا يلعب. إنها مهمة صعبة للغاية لأن هناك من سيشتكي دائمًا".

وعن تقييمه للحكام: "عندما تأخرنا بفارق 6 نقاط، أتذكر ركلة الجزاء التي لم تحتسب لكوندي في مباراة خيتافي، وبالأمس احتسبوا ركلة الجزاء ضد إينيجو مارتينيز، وفي كأس الملك لعب الحكام لصالح مدريد، سيكون الأمر كذلك في كل مباراة، لا أعتقد أنه يمكننا الشكوى من التحكيم سواء من برشلونة أو ريال مدريد أو أتليتكو".

وأضاف: "الحكام يحاولون بذل قصارى جهدهم، وهناك مباريات لا يتحدث الكثيرون عنها، ربما تكون هناك قرارات أكثر جدلا".

وعن بيان ريال مدريد ضد التحكيم، رد يامال: "الحقيقة أننا لا نتحدث عنها، ونفكر في أنفسنا، وعلينا أن نواصل الفوز. وأعتقد أنه عندما يكون أداء الفريق جيدًا فإنهم لا يستمعون إلى أي شيء من الخارج. إنهم يركزون فقط على الفوز ومواصلة اللعب."

وردا على العروض الكبيرة المقدمة له للرحيل: "أنا مدين بكل شيء لبرشلونة، هذا هو المكان الذي نشأت فيه، كنت في لا ماسيا منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري ولعبت مع برشلونة منذ أن كنت في السابعة من عمري."

وتابع لامين يامال في إعلان حبه لبرشلونة ورفض العروض المقدمة له: "لا أعتقد أن أحدًا يشكك في ما أنا عليه كمشجع لبرشلونة، وكم أحب هذا النادي، إذا أراد الطرفان حدوث شيء ما فسيحدث، لكنني لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يشكك في ما أشعر به تجاه هذا النادي".