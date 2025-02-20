"حزينة وأرفض الحديث الآن بسبب الدربي".. قائدة سيدات الزمالك تكشف إيقافها من النادي

كشفت ياسمين نوح قائدة سيدات الزمالك للكرة الطائرة السابقة عن إيقافها من دخول النادي.

ويأتي ذلك بسبب ما نشرته على حسابها الرسمي لدعم أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق في جهاز كريستيان جروس الفني لفريق كرة القدم.

وشددت ياسمين نوح على رفضها الظهور في أي برنامج تليفزيوني في الوقت الحالي نظرا لأهمية مباراة القمة ضد الأهلي في كرة القدم.

وكتبت ياسمين نوح عبر حسابها الشخصي: "حزينة جدا بسبب إيقافي من نادي الزمالك الذي نشأت وتربيت بين جدرانه وشرفت أنا ووالدي نوح آدم لاعب كرة القدم وخالتي وفاء إسماعيل لاعبة كرة طائرة وزوج خالتي عزمي مجاهد رحمه الله وابن خالتي أمير عزمي بتمثيل النادي لسنوات طويلة".

"وتواصل معي بعض البرامج من أجل الظهور والحديث عن الإيقاف ولكن لحبي واحترامي وتقديري لنادي الزمالك فضلت عدم الظهور الآن".

"وذلك نظرا لأهمية لقاء الدربي السبت المقبل الذي أتمنى التوفيق فيه لنادي الزمالك وأن يكون المكسب حليفنا إن شاء الله وألا أكون أنا سبب في أي بلبلة وكل الدعم لنادي الزمالك".

وكانت ياسمين نوح قائدة فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة حتى نهاية الموسم الماضي.