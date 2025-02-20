أنشيلوتي يوضح كيف تفوق ريال مدريد على سيتي بجدارة

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أسباب تفوق فريقه على مانشستر سيتي في مباراة إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد كيليان مبابي فريقه بتسجيل 3 أهداف هاتريك، ليفوز الملكي بنتيجة 3-1 في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري الأبطال ويعبر للمرحلة المقبلة.

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⚽️ هدف !!



ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي | مبابي لا يهدأ ! النجم الفرنسي يبصم على الـ"هاتريك"في الدقيقة 61🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/unU7DsxKuM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كررنا الأشياء الجيدة التي قدمناها في مباراة الذهاب. لقد كانت مباراة متكاملة على جميع الأصعدة، الدفاعية والهجومية، مع الكرة ودونها".

وأضاف "عندما يعمل الفريق بشكل جيد دون الكرة، تكون الجودة في الهجوم عالية جدا ونخلق الفرص".

وأكمل "سجلنا هدفاً مبكراً جداً من تمريرة طويلة ثم سيطرنا على مجريات اللقاء. ونجحنا في الوصول إلى ثمن النهائي. لقد عانينا كثيراً للوصول إلى هنا وعلينا احترام أتليتكو مدريد وباير ليفركوزن كثيرا".

وينتظر ريال مدريد مواجهة أتليتكو مدريد أو باير ليفركوزن في قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل "وصلنا إلى دور الـ16 بعد لعب 10 مباريات وهذا كثير. الآن ندخل فترة أكثر تعقيدا في الدوري ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

وشدد حامل لقب البطولة "نقاتل من أجل لقب دوري أبطال أوروبا ولدينا الفرصة للتحليق بعيدا".

وأتم "كيليان مبابي لديه الجودة للوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو، لكن عليه العمل بجد لأن رونالدو رفع سقف التوقعات عاليا".

وكرر ريال مدريد فوزه على حساب مانشستر سيتي بعد الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد 3-2.

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