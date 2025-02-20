استاد القاهرة يعلن جاهزيته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الخميس، 20 فبراير 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

أعلنت الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي، جاهزية الملعب لاستضافة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء بعد غدا السبت.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدروي المصري.

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وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت يوم 28 يناير الماضي عن غلق استاد القاهرة للصيانة حتى مواجهة القمة.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لاستاد القاهرة صورا للملعب مع تأكيد جاهزيته لاستضافة القمة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز متصدر الترتيب.

بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 27 نقطة.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام مختلف إذ سيتم تقسيم الفرق عقب نهاية الدور الأول والجولة 17.

ويلعب أول 9 فرق في الترتيب، الدور الثاني بالنقاط التي حصل عليها كل فريق في الدور الأول لتحديد بطل الدوري.

أما الفرق من العاشر إلى الثامن عشر فستلعب فيما بينها لتحديد الثنائي الهابط لدوري المحترفين.

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